Sudamericano Femenino sub 20: tabla de posiciones del hexagonal final - fecha 4

Este miércoles 25 de febrero se efectuó la cuarta fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20, la cual apretó la instancia, arrojando la clasificación de una segunda selección a la Copa del Mundo, mientras que no hay ninguna eliminada.

A primer turno, Ecuador empató con Brasil. Fue un 1-1 donde se firmó un buen 'negocio', pues mientras la Canarinha sigue líder, la Tri se aseguró en el Mundial de la categoría.

Lea también Gustavo Cuéllar podría firmar con un equipo de la Liga BetPlay

Posteriormente Venezuela perdió 0-2 ante Colombia, lo que le permite llegar a al Tricolor a cuatro puntos y ubicarse en zona de clasificación al Mundial a una fecha del término del hexagonal; la Vinotinto, pese a ser última, no está eliminada.

En el cierre de la fecha, Argentina derrotó 4-0 a Paraguay y revivió en el torneo, pues consiguió su primera victoria de esta instancia y se ubicó en zona de clasificación a la Copa del Mundo.

Posiciones del Sudamericano Femenino sub 20 luego de la cuarta fecha

1. Brasil, 10 puntos

2. Ecuador, 8

3. Colombia, 4 (0)

4. Argentina, 4 (-1)

5. Paraguay, 4 (-4)

6. Venezuela, 2 (-4)

En ese orden de ideas, Brasil y Ecuador no solo son las únicas clasificadas parciales a la Copa del Mundo por Conmebol, sino que son las únicas aspirantes al título del Sudamericano.

Cabe recordar que al Mundial que se disputará en Polonia solo avanzarán las cuatro mejores selecciones del hexagonal final de este certamen.

Lea también Nacional es colíder: tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el triunfo ante Santa Fe

Programación de la última fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino sub 20

La última jornada del Sudamericano sub 20 Femenino se disputará el próximo sábado 28 de febrero en horarios por definir, con los siguientes partidos: Brasil vs Venezuela, Ecuador vs Paraguay y Colombia vs Argentina.

Cabe recordar que la Copa del Mundo se jugará en Polonia en septiembre de este 2026, con 24 selecciones participantes distribuidas en seis grupos.