México vive calvario: segunda baja para el Mundial por ruptura de ligamento cruzado

El mediocampista mexicano Marcel Ruiz quedó descartado para jugar la Copa del Mundo 2026 por una lesión de rodilla que sufrió el miércoles cuando su equipo, el Toluca, visitó al San Diego FC por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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"Nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha", informó el Toluca el viernes en un comunicado.

El club escarlata añadió que Ruiz, jugador habitual en las convocatorias de la selección mexicana, "será sometido a una cirugía en los próximos días".

"El tiempo de recuperación dependerá de su evolución", apuntó el comunicado del Toluca sobre su capitán.

El miércoles en el estadio Snapdragon, Marcel Ruiz salió del partido por su propio pie al minuto 41 resentido de una molestia en la rodilla.

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Tras comunicarse la lesión de Ruiz de manera oficial, la selección mexicana envió un mensaje de aliento al joven mediocampista.

"Marcel, cada persona en la Selección Nacional de México y cada incondicional está contigo en estos momentos. Te deseamos la mejor de las recuperaciones y mucha fuerza", publicó el representativo azteca en sus redes sociales.

El mediocampista de 25 años debutó en la selección mexicana en 2023 y fue titular en el equipo que, dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre, ganó la Copa Oro de la Concacaf en 2025.

Ruiz es el segundo jugador que la selección mexicana perdió esta semana a tres meses del inicio de la Copa del Mundo.

El martes, Ángel Malagón, portero del América, sufrió la ruptura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, en un partido contra el Philadelphia Union, también por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Malagón fue operado el jueves y su recuperación tardará entre seis y ocho meses.