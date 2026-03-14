[VIDEO] Duván Zapata marcó golazo con Torino: ¿Será su último en Italia?

Durante la semana se ha hablado mucho acerca de una posible salida de Duván Zapata del Torino, y, seguramente, de Italia. Aunque no ha habido ofertas todavía que puedan marcar su rumbo en la Liga BetPlay o en otra liga sudamericana o de Europa, su equipo actual estaría pensando en no renovar su contrato.

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Infortunadamente, Duván Zapata tuvo una lesión de ligamentos que lo sacó de la Serie A en octubre de 2024 hasta finales del 2025 para retornar lentamente a la nueva temporada. El ‘Toro’ necesitaba afianzarse en la delantera del Torino como capitán de la institución y eso tomó un tiempo.

Sin embargo, para alegría de Duván Zapata, el delantero ya está volviendo a dar de qué hablar en la Serie A. Hace dos fechas enfrentando a la Lazio, el colombiano anotó con un cabezazo y ahora, en medio de los rumores de su salida, marcó un golazo en condición de local contra el Parma en la victoria por 4-1.

EL GOLAZO DE LARGA DISTANCIA DE DUVÁN ZAPATA

Nuevo partido en condición de local para Duván Zapata y las localías últimamente le van dando la mano al atacante por sus goles. En esta oportunidad, el ex América de Cali sacó un misil afuera del área que no tuvo reacción del portero para poder sacar el cuarto tanto en el marcador.

El delantero colombiano no fue titular. Entró superando los sesenta minutos y necesitó media hora para llegar al arco rival y sacar un disparo de media distancia. Poco a poco se viene afianzando en el Torino después de esa dura lesión ligamentaria que lo sacó de varios partidos.

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Su regreso demoró, pero ya está de vuelta sumando importantes goles para el Torino y para transmitirle confianza al cuerpo técnico en busca de ser titular en los próximos partidos en la Serie A.

Con esta victoria, el Torino sigue escapando de la parte de abajo de la tabla de posiciones en la Serie A. Estuvo en esa zona roja del descenso, pero eso ya no parece ser ningún problema con 33 unidades en la casilla 13. Le sacó nueve puntos de ventaja al Cremonese, último descendido.

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE DUVÁN ZAPATA?

Duván Zapata se ha afianzado como un líder y un referente del Torino en las tres temporadas que lleva en el equipo italiano. Su experiencia y liderazgo es indudable y el club lo reconoce. Sin embargo, todo parece indicar que estos podrían ser los últimos momentos del colombiano en el equipo granate.

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Y es que, hace unos días apareció una información de Tuttomercato sobre la decisión del Torino para ponerle una cláusula de salida al delantero colombiano en caso de que no cumpla con las expectativas, “se reservó el derecho a decidir unilateralmente si rescindía el contrato de Zapata un año antes”.

Con este panorama, Duván podría salir del equipo a final de la temporada y habría que esperar las ofertas que puedan llegar. América de Cali siempre se ha mantenido a la expectativa para ficharlo de vuelta. Su próximo rumbo podría ser en la Liga BetPlay como escarlata.