México vs Ecuador fue suspendido: ¿Por qué?

El partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 vivió un momento inesperado cuando tuvo que ser suspendido de manera parcial durante 30 minutos debido a una tormenta eléctrica que puso en riesgo la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal que se encontraba en el estadio. La decisión fue tomada por las autoridades del encuentro siguiendo los protocolos establecidos por la FIFA para este tipo de situaciones climáticas.