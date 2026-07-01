El partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 vivió un momento inesperado cuando tuvo que ser suspendido de manera parcial durante 30 minutos debido a una tormenta eléctrica que puso en riesgo la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal que se encontraba en el estadio. La decisión fue tomada por las autoridades del encuentro siguiendo los protocolos establecidos por la FIFA para este tipo de situaciones climáticas.
Mundial 2026
México vs Ecuador fue suspendido: ¿Por qué?
Esto fue lo que causó que se suspendiera el partido entre México vs Ecuador.