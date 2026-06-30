Otra selección 'top' se quedó sin DT tras la eliminación del Mundial 2026

La eliminación de Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya tuvo su primera gran consecuencia. Este martes, Ronald Koeman anunció que dejará de ser el director técnico de la selección neerlandesa una vez finalice su contrato.

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La decisión se conoció apenas un día después de la caída de la Oranje frente a Marruecos en la tanda de penaltis, resultado que puso fin al camino de los europeos en la Copa del Mundo y sorprendió por tratarse de uno de los favoritos para avanzar de ronda.

Países Bajos anunció la salida de Ronald Koeman

La Federación Neerlandesa de Fútbol confirmó que Koeman, de 63 años, le comunicó oficialmente que no renovará su vínculo como seleccionador nacional. De esta manera, concluye su segundo ciclo al frente del combinado neerlandés.

A través de un comunicado, el entrenador explicó que la decisión responde a motivos personales. "Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento", afirmó.

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Koeman también agradeció el respaldo de los jugadores y del cuerpo técnico durante los años que estuvo al frente de la selección. "Es muy decepcionante que nuestro Mundial ya haya terminado, pero recordaré principalmente la agradable cooperación y los muchos momentos hermosos que vivimos juntos", expresó.

Desde la Federación, el director de fútbol Nigel de Jong aseguró que respetan completamente la decisión del entrenador y confirmó que ya comenzó el proceso para elegir a su reemplazante, teniendo en cuenta que en septiembre iniciará una nueva edición de la Liga de Naciones.

La salida de Koeman se produce después de un Mundial en el que Países Bajos no logró cumplir con las expectativas. En los dieciseisavos de final empató 1-1 con Marruecos, pero terminó cayendo 3-2 en la definición por penaltis, despidiéndose antes de lo previsto del torneo.

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Con este anuncio, Países Bajos se convierte en otra de las grandes selecciones que cambiará de entrenador tras el Mundial 2026. En las próximas semanas, la federación neerlandesa deberá acelerar la búsqueda de un nuevo seleccionador para afrontar los compromisos oficiales que se avecinan.

Las etapas de Koeman como DT de Países Bajos

Koeman dirigió a la selección de Países Bajos en dos etapas: entre 2018 y 2020, y posteriormente desde 2023 hasta este 2026, dejando ahora vacante uno de los banquillos más importantes del fútbol internacional.