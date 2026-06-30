[Video] Francia respondió, borró a Suecia, y avanzó a octavos del Mundial

Francia confirmó su condición de favorita y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección dirigida por Didier Deschamps derrotó con autoridad 3-0 a Suecia este martes 30 de junio, en el compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

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Desde los primeros minutos, el conjunto francés asumió el protagonismo del partido, monopolizó la posesión del balón y generó las opciones de mayor peligro sobre el arco sueco, que resistió durante buena parte del primer tiempo.

Resumen de Francia 3-0 Suecia

Incluso, Kylian Mbappé había conseguido abrir el marcador sobre el minuto 20, luego de definir con categoría ante la salida del portero. Sin embargo, el juez de línea levantó la banderola y el VAR confirmó que el delantero se encontraba en fuera de lugar, por lo que la anotación fue correctamente invalidada.

La insistencia francesa finalmente tuvo recompensa antes del descanso. Al minuto 45, Mbappé volvió a aparecer, esta vez en una acción completamente legal, para vencer al arquero sueco y poner el 1-0 con el que los galos se fueron al entretiempo.

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El dominio europeo continuó en la segunda mitad. Apenas a los ocho minutos, una gran jugada colectiva terminó en los pies de Bradley Barcola, quien definió con precisión para ampliar la ventaja y comenzar a sentenciar la clasificación.

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Francia no bajó el ritmo y siguió encontrando espacios en la defensa rival. Al minuto 74, nuevamente apareció Mbappé, que recibió habilitado, definió con tranquilidad y celebró el tercer tanto de la noche. La acción fue revisada por el VAR, que corroboró la posición lícita del atacante.

El 3-0 incluso terminó siendo corto para lo que mostró Francia sobre el terreno de juego. Los dirigidos por Deschamps dominaron de principio a fin, neutralizaron a Suecia y dejaron claro por qué son considerados uno de los principales candidatos al título mundial.

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Video resumen de Francia 3-0 Suecia

Rival de Francia en octavos de final del Mundial 2026

Con esta victoria, Francia avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, instancia en la que se enfrentará a Paraguay en Los Ángeles. El conjunto sudamericano llega motivado tras eliminar a Alemania en la tanda de penaltis y buscará dar otro golpe frente a una de las grandes potencias del torneo.