México vs. Ecuador: Inteligencia artificial predice marcador exacto

Este martes 30 de junio, la selección de México se va a ver las caras con su similar de Ecuador por los dieciseisavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026.



Este encuentro se va a llevar a cabo en el estadio Ciudad de México (Azteca), el cual se espera que tenga lleno total. Se aguardan en el escenario más aficionados mexicanos que ecuatorianos.

Se espera un cotejo entretenido de inicio a fin

La pelota rodará a las 8:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal de Win Sports. Y aunque faltan varias horas para el inicio del cotejo, muchos se preguntan por cuál será el marcador y el clasificado a los octavos de final.



Y bien, esta cuestión la abordó y resolvió la inteligencia artificial. La herramienta primero hizo un análisis de lo que se podría ver en el choque. Luego, se atrevió a lanzar un contundente veredicto final.

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El análisis de la IA

“La selección mexicana, bajo el mando de Javier Aguirre, no ha recibido un solo gol en lo que va de este Mundial (victorias por 2-0 ante Sudáfrica, 1-0 contra Corea del Sur y 3-0 frente a República Checa). El ensordecedor apoyo en el mítico estadio Azteca jugará un rol determinante para controlar los hilos del partido”, indicó la IA.



“Aunque Ecuador viene con el ánimo por las nubes tras tumbar a los alemanes por 2-1, su fase de grupos fue muy inestable (derrota con Costa de Marfil y empate a cero con Curazao). Les cuesta generar volumen de juego cuando se enfrentan a defensas cerradas”, añadió.

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La predicción final

“Se espera un partido sumamente físico y cerrado en el mediocampo. Ecuador intentará hacer daño con la velocidad de Gonzalo Plata, pero el orden táctico de México terminará pesando para inclinar la balanza en los noventa minutos y sellar el pase de los anfitriones a los octavos de final. Marcador predicho: México 2 – 1 Ecuador”, sentenció.



De acuerdo con lo anterior, para la IA, la selección de México clasificaría a los octavos de final de la Copa del Mundo. Habrá que esperar para conocer si esto sucede. Ecuador hará todo lo posible para avanzar.















