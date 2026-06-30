Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este miércoles 1 de julio

La Copa del Mundo 2026 continúa avanzando y este miércoles 1 de julio se disputarán otros tres compromisos correspondientes a los dieciseisavos de final, instancia que definirá a nuevos clasificados a los octavos del certamen.

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Mundial 2026 - partidos y horarios para Colombia - miércoles 1 de julio

La jornada comenzará con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, programado para las 11:00 a. m. (hora de Colombia) en Atlanta. El compromiso será transmitido por Canal RCN, en su señal principal, además del canal de YouTube, la App del Canal RCN y La FM.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor de la serie entre México y Ecuador.

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Más tarde, a las 3:00 p. m., será el turno para Bélgica y Senegal, selecciones que buscarán seguir con vida en el Mundial en un partido que se disputará en Seattle. Este encuentro será transmitido por Win Sports.

Quien consiga la clasificación en ese compromiso tendrá como rival en los octavos de final al ganador de la serie entre Estados Unidos y Bosnia, que cerrará la programación del día.

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Ese último encuentro se jugará a las 7:00 p. m. (hora colombiana) en San Francisco. Los aficionados podrán seguirlo a través de DSports, mientras que DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Deportes RCN lleva todas las emociones del Mundial

Como ha ocurrido desde el inicio del torneo, DeportesRCN.com ofrecerá la cobertura completa de cada uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con noticias, videos, estadísticas y el seguimiento de todas las emociones que se viven en México, Estados Unidos y Canadá.