Michael Rangel tiene nuevo equipo: ya lo presentaron

El delantero Michael Rangel afrontará un nuevo desafío en su carrera deportivo, después de haber sido presentado como nuevo jugador del Club Deportivo Aurora de la primera división de Bolivia.

Rangel llega al equipo boliviano, luego de quedar como agente libre al terminar su contrato con el Llaneros.

Lea también Revelan por qué James no debutó con Minnesota

En el equipo de Villavicencio, el atacante de 34 años no logró la continuidad deseada, ya que solo disputó 29 partidos y anotó cinco goles en la temporada 2025.

Michael Rangel en el exterior

El Club Deportivo Aurora será el quinto equipo de Michael Rangel en el exterior, después de haber sido parte de Kasımpaşa (2017), Mazatlán (2021), Aucas (2023), Central Córdoba (2023).

Los mejores registros de Rangel por fuera de Colombia fueron en el Kasimpasa de Turquía, en donde disputó 14 compromisos y anotó en cuatro oportunidades.

Carrera de Michael Rangel

Michael Rangel, con 34 años, ha tenido una larga carrera profesional.

Lea también Confirmada fecha y sede del partido de despedida de la Selección Colombia

En el Fútbol Profesional Colombiano ha hecho parte de Junior, Real Santander, Depor Aguablanca, Alianza Petrolera, Envigado, Sana Fe, Atlético Nacional, Millonarios, Atlético Bucaramanga, América de Cali, Deportes Tolima y Alianza Valledupar.

En su palmarés, el atacante ha celebrado los títulos de primera división (2014 Santa Fe, 2019, 2020 Junior, 2019 América).