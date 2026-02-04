Filtran el tercer técnico que saldrá de la Liga BetPlay en la quinta fecha: hay ultimátum

La Liga BetPlay 2026-I sigue dando de qué hablar en las primeras fechas y lo ha hecho con cambios estructurales dentro de los equipos. Para este torneo llegó Pablo Repetto, Alexis Márquez, Juan David Niño, Jonathan Risueño, Ricardo Valiño y Arturo Reyes a Santa Fe, Jaguares, Águilas Doradas, Deportivo Pasto, Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira respectivamente.

Sin embargo, en las cuatro fechas que se han disputado, ya han abandonado dos entrenadores sus respectivos cargos, entre ellos, Hernán Torres que había sido ratificado en el banquillo de Millonarios para este 2026 y Nelson ‘Rolo’ Flórez del Cúcuta Deportivo. Tras el ascenso, también había recibido el aval para seguir.

En la quinta fecha de la Liga BetPlay podría haber una tercera salida de un cargo. Se trata nada más ni nada menos que de Hubert Bodhert, director técnico cartagenero que ya lleva un buen tiempo en Alianza Valledupar FC. Horas claves se podrían estar viviendo en el elenco valduparense.

EL ULTIMÁTUM QUE LE PUSIERON A HUBERT BODHERT

Alianza Valledupar no ha podido levantar la cabeza con apenas un punto en estas cuatro fechas que se han jugado. De hecho, en el último partido sacaron un resultado penoso que podría complicar a Hubert Bodhert. Fue un 5-0 en contra ante Atlético Bucaramanga. Los bumangueses aprovecharon unos fallos del elenco aliancista y, como un huracán marcaron una ‘manita’ de goles.

Con Hubert Bodhert, Alianza ha disputado 81 partidos con un saldo de 24 victorias, 24 empates y 33 derrotas. Estas estadísticas lo mantienen con un porcentaje de éxito del 39,51. Bajo estos datos, esta quinta fecha será fundamental para el cartagenero y para el futuro del cuadro valduparense que necesita enderezar el camino.

La cosa es que tiene una jornada difícil en la que debe respetar la casa nada más ni nada menos que contra Once Caldas que viene dando de qué hablar con Dayro Moreno nuevamente como el goleador. Después de un 5-0, Alianza debe recuperarse de la mejor manera para poder esquivar la salida de Hubert Bodhert.

Los rumores afirman que el entrenador ex Once Caldas, Santa Fe, entre otros, podría salir de la institución en el caso de que pierda o no sume unidades en condición de local, justamente contra los caldenses.

La Liga acaba de iniciar, pero ese saldo de un punto en cuatro fechas, y una aplastante derrota ante Atlético Bucaramanga deja en problemas al entrenador de Alianza Valledupar que tendrá que sumar una gran cantidad de unidades, dado que el descenso los persigue. La reacción debe ser total, sea con Hubert Bodhert o sin el oriundo de Cartagena.