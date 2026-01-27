Mientras se especula con su futuro Juanfer es tendencia en medios londinenses

Juan Fernando Quintero sigue demostrando que su impacto va mucho más allá del terreno de juego. El talento del volante colombiano, hoy figura de River Plate, cruzó fronteras y llegó hasta Londres, donde su historia, estilo y visión del fútbol captaron la atención de uno de los medios independientes más influyentes de la capital inglesa.

Juanfer, protagonista fuera de la cancha

El mediocampista antioqueño fue elegido como portada de la edición invierno 25/26 de ‘Ball LDN’, revista londinense reconocida por unir fútbol, cultura urbana, moda y arte. La publicación destacó a Quintero como una figura que trasciende lo deportivo y que representa creatividad, valentía y autenticidad dentro y fuera del campo.

Desde la revista anunciaron su elección con un mensaje que resume su recorrido y esencia:

“Desde la base de BALL en Londres hasta Medellín, ahora en Buenos Aires con River Plate; Quintero reflexiona sobre la responsabilidad, la creatividad y la valentía. Para él, la magia no se trata de trucos, se trata de estar presente cuando el momento lo requiere”.

Reflexiones de un talento maduro

En la entrevista, Juanfer dejó varias frases que llamaron la atención por su profundidad y autocrítica. Lejos del cliché del jugador únicamente talentoso, el colombiano habló del equilibrio entre inspiración y disciplina:

“Para mí el fútbol es lo que hago, no lo que soy. Los talentos abren puertas, pero los hábitos te mantienen dentro”.

También se refirió al verdadero valor de los logros deportivos, dejando claro que para él el éxito va más allá de los trofeos:

“Ganar solo importa cuando tiene significado”, una frase que refleja la madurez con la que hoy asume su carrera y su rol dentro del fútbol.

Disciplina, familia y legado

Quintero aprovechó el espacio para hablar de aspectos más personales, aquellos que han marcado su camino como profesional y como persona. Destacó la importancia de saber manejar los tiempos y las pausas en una carrera de alto nivel:

“La disciplina significa saber cuándo parar”.

Además, dejó una reflexión íntima sobre sus raíces y su entorno:

“El hogar no es solo un lugar, es un sentimiento”, reafirmando el peso que tienen la familia y la estabilidad emocional en su rendimiento y crecimiento.

Un reconocimiento que confirma su impacto

La elección de Juan Fernando Quintero como portada de ‘Ball LDN’ confirma que su figura ya no solo genera admiración por su zurda y su visión de juego, sino también por su pensamiento y personalidad. En Londres, Medellín o Buenos Aires, Juanfer sigue rompiéndola, ahora también en los medios internacionales, como un futbolista que entiende el juego y la vida desde un lugar distinto.