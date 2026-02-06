¡Otra lesión de Monsalve! Parte médico oficial del Gremio

Miguel Monsalve vive una pesadilla, en menos de cinco días el colombiano pasó de la gloria al abismo en Brasil. El mediocampista fue protagonista en el duelo de Gremio contra Botafogo, teniendo una titularidad luego de una larga para por cuenta de las lesiones. Las alarmas se volvieron a encender.

Monsalve regresaba de varias lesiones: desde mediados del 2025 no ha podido encontrar continuidad por cuenta de las lesiones

El pasado fin de semana, en el empate 1-1 de Gremio frente a Juventude por el Campeonato Gaúcho, el colombiano fue trascendental, marcando un gol que simbolizaba mucho más que un punto: representaba el inicio de su regreso tras una temporada marcada por las lesiones y la falta de continuidad con el equipo brasileño .

A sus 21 años, Monsalve sigue siendo uno de los talentos con mayor proyección del fútbol colombiano. Formado en el Independiente Medellín y con destacadas actuaciones en la Selección Antioquia, llegó a Gremio en 2024 con grandes expectativas.

Sin embargo, una recaída en una lesión del tobillo derecho y una posterior intervención quirúrgica frenaron su proceso de adaptación. A ello se sumó una operación por una luxación en el hombro derecho, lo que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y limitó sus apariciones oficiales desde julio del año pasado.

Ante Juventude, el volante ingresó desde el banco y aprovechó al máximo los minutos otorgados por su entrenador. A los 14 minutos del segundo tiempo protagonizó una acción individual desde el mediocampo que terminó en un potente remate que pasó cerca del arco rival. El aviso se transformó en gol a los 41 minutos, cuando recibió el balón al borde del área y sacó un derechazo preciso que se coló en la escuadra.

La celebración, intensa y cargada de emoción, reflejó el difícil camino recorrido. Aunque Gremio no logró sostener la ventaja, el gol de Monsalve fue determinante para rescatar un punto.

La mala hora llegó en el encuentro contra Botafogo, la ilusión de ser titular luego de una temporada en donde no había jugado, pero desafortunadamente el jugador volvió a salir del terreno de juego por cuenta de una lesión.

Parte médico oficial del Gremio sobre la lesión del colombiano Miguel Monsalve

En el minuto 49 del encuentro el colombiano se mostró muy sentido por dejar la cancha, su rostro, lleno de frustración, se retiró y dejó su lugar a William. El club esperó para hacer unos estudios y poder informar la situación del mediocampista.

El parte médico de Gremio asegura que "el mediocampista Monsalve sufrió una lesión de grado 1 en el músculo posterior del muslo izquierdo. El jugador ya está en tratamiento de fisioterapia".