Milan contrataría jugador de Selección Colombia que está en el Mundial

La Selección Colombia tiene todas las miradas del mundo del fútbol encima tras la destacada actuación que ha tenido en la Copa Mundial, en la cual ya consiguieron también un cupo a la siguiente instancia, aunque falta por definirse el liderato del respectivo grupo.

La 'tricolor' brilla en el certamen mundialista por el gran talento con el que cuentan sus jugadores a nivel individual y colectivo. Richard Ríos es justamente uno de los futbolistas que, aunque no volvió a ser habitual titular, es un cambio seguro para Néstor Lorenzo, ha sumado varios minutos y su presencia también en Benfica habría hecho que despertara el interés del Milan.

Richard Ríos está en el radar de Milan para después del Mundial

Las destacadas actuaciones del volante de 26 años han llamado la atención de varios equipos del continente europeo, tal como es el caso de Atlético de Madrid, Napoli y Bournemouth, pero el conjunto rossonero aparece como uno de los más decididos a avanzar por su fichaje.

Durante el Mundial, el jugador ha demostrado que, aunque perdió su puesto en la titular, es una pieza clave en el esquema de Colombia. Su intensidad en la presión, su capacidad para romper líneas con conducción y su inteligencia para ocupar espacios le han permitido consolidarse como uno de los mejores mediocampistas.

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El interés del Milan no es casualidad, ya que desde el inicio de la presente temporada lleva siguiendo la evolución del colombiano y considera que atraviesa el momento ideal para dar el salto definitivo al fútbol europeo de primer nivel, tal como se dio a conocer desde la prensa italiana por parte del periodista Gianluigi Longari.

Sin embargo, la operación no será sencilla, ya que otros clubes de Inglaterra, España y Portugal también siguen de cerca la situación del colombiano, lo que podría generar una puja por sus servicios una vez termine la competencia.

¿Cómo le ha ido a Richard Ríos con Benfica?

Ríos arribó a Benfica en la temporada 2025/26 tras su paso por Palmeiras y desde entonces ha tenido la oportunidad de sumar 45 partidos, más de 3.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 8 goles y 6 asistencias.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Portugal el sábado 27 de junio sobre las 18:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la aplicación del Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y plataformas digitales, lo que permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.