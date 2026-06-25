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¿Rochet sí será fichado por Atlético Nacional? Revelan la verdad del caso

Muchos hinchas de Nacional reaccionaron positivamente cuando surgió el rumor.
Carlos Cañas
¿Rochet llega a Nacional?
¿Rochet llega a Nacional? // AFP

En las últimas horas, surgió el rumor de que Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, podría estar interesado en el arquero uruguayo Sergio Ramón Rochet Álvarez.

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El rumor sobre Rochet

Rochet, como bien se sabe, está con la selección charrúa en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Hasta el momento, el portero no ha sido titular en el certamen orbital.

El rumor, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Muchos aficionados del conjunto antioqueño manifestaron que la posibilidad del fichaje les interesaba.

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¿Llega Rochet a Nacional?

Sin embargo, en el programa Clásico Paisa de este jueves 25 de junio, se dio a conocer que Atlético Nacional de Medellín no tendría en los planes, por el momento, al guardameta que milita en Internacional de Brasil.

Se dice que el portero que estaría en carpeta del club verde y blanco es el argentino Franco Armani, quien desde hace un buen tiempo perdió la titularidad en River Plate. Habrá que esperar para conocer si esta opción se concreta.

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Se espera el anuncio del nuevo DT de Nacional

Entre otras cosas, los hinchas del club esperan que se cierre pronto la llegada del nuevo DT. “Se viene hablando con una persona importante y con una grandeza dentro del FPC y sudamericano. La prioridad es conseguir entrenador; es un tema que queremos resolver lo más pronto; en los próximos días esperamos tener la noticia cerrada”, dijo Víctor Marulanda, hace varios días, sobre el tema, en entrevista en Medio Tiempo, de Win Sports.

Marulanda fue anunciado hace unos días como nuevo director deportivo de la institución. “Estoy muy contento de volver, con una expectativa muy grande y con una responsabilidad más grande aún. La persona que está en este club sabe la responsabilidad que tiene: es ir por títulos y tener la sostenibilidad dentro del club. Ya estamos buscando dos o tres personas para mejorar el plantel”, manifestó.

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