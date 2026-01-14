Millonarios aguantó y le sacó un empate a Boca Juniors en Buenos Aires

Boca Juniors y Millonarios igualaron 0-0 este miércoles 14 de enero en el segundo partido amistoso de la gira de los Embajadores por el sur del continente.

El compromiso se disputó en La Bombonera y fue denominado ‘Copa Miguel Ángel Russo’, en homenaje al entrenador fallecido que dejó huella tanto en el club argentino como en el conjunto colombiano.

Fue un encuentro discreto en lo futbolístico, con pocas acciones claras de gol y mucha disputa en la mitad del campo, sin que ninguno de los dos equipos lograra imponer condiciones.

Las zonas defensivas tuvieron una noche tranquila, en un duelo que se desarrolló con ritmo intermitente y sin mayores emociones para los aficionados presentes en Buenos Aires.

Con este resultado, Millonarios cerró su ciclo de partidos amistosos en territorio argentino, luego de haber enfrentado previamente a River Plate en Montevideo.

Más allá del marcador, el partido dejó dos hechos llamativos para el cuadro azul, uno de ellos el debut de Rodrigo Contreras como titular, en su primera aparición oficial con la camiseta embajadora.

¿Cómo le fue a Falcao en su primer partido con Millonarios?

El otro momento destacado fue la reaparición de Radamel Falcao García, quien ingresó justamente en reemplazo de Contreras, marcando su regreso a la acción con Millonarios.

El delantero samario disputó 29 minutos, sumando el tiempo de adición, y volvió a tener rodaje tras no haber sido utilizado en el amistoso anterior frente a River Plate.

Próximo partido de Millonarios por Liga BetPlay

Ahora, Millonarios pasa la página y se prepara para su debut en la Liga BetPlay, que será el sábado 17 de enero ante Atlético Bucaramanga, a las 8:30 p. m., en el estadio Américo Montanini.



