Millonarios anunció su titular para enfrentar a River Plate

Millonarios definió su alineación titular para enfrentar a River Plate en la noche de este domingo 11 de enero, en un compromiso amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata que se disputará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

El Embajador afrontará este encuentro como parte de su preparación para el primer semestre de 2026, en un duelo de alta exigencia ante uno de los clubes más importantes del continente.

El entrenador Hernán Torres decidió mantener la base del plantel que viene trabajando desde finales del año anterior, con refuerzos puntuales principalmente en el mediocampo y en el frente de ataque.

Si bien la gran novedad del mercado fue la llegada de Radamel Falcao García, el delantero no será inicialista, sino que tendrá que esperar para oficiar su debut.

La responsabilidad de portar la cinta de capitán recaerá en David Mackalister Silva, referente del equipo y encargado de liderar al grupo dentro del campo de juego.

Desde lo táctico, Millonarios saltará al terreno de juego con un esquema 3-4-1-2, buscando equilibrio defensivo y salida clara desde el fondo para conectar con los hombres ofensivos.

Millonarios: titular contra River Plate HOY domingo

La alineación titular del conjunto azul estará conformada por Diego Novoa en el arco; Sergio Mosquera, Alex Moreno y Jorge Arias en la línea de tres defensores.

En el mediocampo actuarán Carlos Sarabia, Stiven Vega, Mateo García y Danovis Banguero, mientras que Mackalister Silva será el enlace detrás de los atacantes. En la zona ofensiva estarán Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios cierre su gira internacional ante Boca Juniors el miércoles 14 de enero en La Bombonera.