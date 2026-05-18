Millonarios confirmó novedades para visitar a Sao Paulo en Copa Sudamericana

A pesar de quedar eliminado de la Liga BetPlay, Millonarios continúa con su actividad en el primer semestre de 2026 a nivel internacional. Se tiene previsto que el conjunto 'embajador' visite este martes 19 de mayo a Sao Paulo en partido de la fecha 5 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana.
Novedades en Millonarios para visitar a Sao Paulo
En las últimas horas, el director técnico Fabián Bustos dio a conocer la lista de jugadores que se desplazarán a Brasil para afrontar el partido.
Se destaca la presencia del zaguero central Sergio Mosquera, quien se recuperó de una lesión que le había impedido sumar minutos.
También fueron incluidos, teniendo como referencia el más reciente encuentro, Leonardo Castro, Rodrigo Ureña y Sebastián Mosquera.
Por otro lado, se quedaron por fuera de la convocatoria Beckham David Castro y Radamel Falcao García.
En el caso de Castro ya se ha confirmado que no continuará en Millonarios para el segundo semestre y Falcao continúa en su proceso de recuperación, tras una lesión.
Convocatoria de Millonarios Vs Sao Paulo
Porteros
Guillermo De Amores
Diego Novoa
Defensas
Carlos Sarabia
Samuel Martín
Édgar Elizalde
Sergio Mosquera
Jorge Arias
Danovis Banguero
Sebastián Valencia
Andrés Llinás
Álex Moreno Paz
Mediocampistas
David Mackalister Silva
Rodrigo Ureña
Mateo García
Stiven Vega
Sebastián Del Castillo
Álex Castro
Delanteros
Leonardo Castro
Julián Angulo
Rodrigo Contreras
Sebastián Mosquera
Jorge Hurtado