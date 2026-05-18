Millonarios confirmó novedades para visitar a Sao Paulo en Copa Sudamericana

A pesar de quedar eliminado de la Liga BetPlay, Millonarios continúa con su actividad en el primer semestre de 2026 a nivel internacional. Se tiene previsto que el conjunto 'embajador' visite este martes 19 de mayo a Sao Paulo en partido de la fecha 5 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana.

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En las últimas horas, el director técnico Fabián Bustos dio a conocer la lista de jugadores que se desplazarán a Brasil para afrontar el partido.

Se destaca la presencia del zaguero central Sergio Mosquera, quien se recuperó de una lesión que le había impedido sumar minutos.

También fueron incluidos, teniendo como referencia el más reciente encuentro, Leonardo Castro, Rodrigo Ureña y Sebastián Mosquera.

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Por otro lado, se quedaron por fuera de la convocatoria Beckham David Castro y Radamel Falcao García.

En el caso de Castro ya se ha confirmado que no continuará en Millonarios para el segundo semestre y Falcao continúa en su proceso de recuperación, tras una lesión.

Convocatoria de Millonarios Vs Sao Paulo

Porteros

Guillermo De Amores

Diego Novoa

Defensas

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Édgar Elizalde

Sergio Mosquera

Jorge Arias

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Álex Moreno Paz

Mediocampistas

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián Del Castillo

Álex Castro

Delanteros

Leonardo Castro

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Sebastián Mosquera

Jorge Hurtado