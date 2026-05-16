Millonarios se queda sin un delantero: futbolista confirmó su salida

Millonarios no tuvo un buen rendimiento en el primer semestre de 2026 y se espera que para la segunda mitad del año se lleve a cabo una importante renovación en la nómina que tendrá a su cargo el director técnico Fabián Bustos.

A pesar de que el equipo 'embajador' todavía tiene compromisos en la Copa BetPlay y en la Copa Conmebol Sudamericana, ya se empezaron a conocer nombres de jugadores que no continuarán en el plantel.

Jorge Cabezas Hurtado no seguirá en Millonarios

En la noche del viernes 15 de mayo, luego de la victoria 3-2 sobre Patriotas en la Copa BetPlay, se confirmó que el delantero Jorge Cabezas Hurtado no seguirá en Millonarios para el segundo semestre.

El propio jugador explicó que le hubiese gustado demostrar un mejor rendimiento con la camiseta del equipo 'embajador' y además haber tenido más oportunidades.

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"No me gustaría salir del equipo de esta manera, pero qué más se puede hacer. Me hubiese gustado que los goles hubieran sido antes, pero pude aportar al equipo", dijo en zona mixta.

De esta manera, se confirma que Millonarios no hará uso de la opción de compra que tenía sobre el préstamo de Jorge Cabezas Hurtado, por lo que el atacante deberá definir su futuro con el Watford, club dueño de sus derechos deportivos.

Millonarios buscaría delantero

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Al confirmarse la salida de Jorge Cabezas Hurtado y teniendo en cuenta las dudas con la continuidad o no de Falcao García, Millonarios buscaría en el mercado de fichajes para el segundo semestre de 2026 un nuevo delantero que compita por la posición con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Adicionalmente, el conjunto 'embajador' exploraría la posibilidad de fichar a algunos extremos.