Millonarios despierta burlas en Argentina: "tiene menos historia que Defensa y Justicia"

Millonarios se alista para lo que será un nuevo partido amistoso en el marco de la pretemporada 2026. El conjunto embajador que perdió en Uruguay ante River Plate viajó a Argentina para verse las caras con Boca Juniors en la Bombonera.

Tras la derrota en el primer juego contra River, la idea del equipo de Hernán Torres es ser protagonista en lo que será su visita los xeneizes. Sin embargo, en las últimas horas desde suelo argentino se ha cuestionado al cuadro de Falcao y compañía.

Un sector importante de la hinchada de Boca y algunos medios cercanos al onceno azul y oro han generado polémica por la decisión de la directiva xeneize para jugar ante los embajadores. Los señalamientos empezaron por considerar el juego ante los colombianos como un partido de nivel menor.

Pesé a que el contexto del duelo es un amistoso para homenajear la memoria de Miguel Ángel Ruso, en la interna de Boca no se ha recibido de esa manera. Los hinchas y el entorno han apuntado que Millonarios no es rival para medir el potencia del cuadro de la rivera para la Copa Libertadores y la Liga Betplay.



