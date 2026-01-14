[Video] Freddy Guarín denunció millonario robo que le hicieron en su finca

El exfutbolista colombiano Freddy Guarín denunció públicamente que fue víctima de un robo en su finca durante el puente festivo de Reyes, un hecho que le generó tristeza y preocupación, aunque afortunadamente no dejó consecuencias fatales.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el exjugador de la Selección Colombia entregó detalles de lo sucedido y explicó que el hurto ocurrió mientras él se encontraba de vacaciones junto a sus hijas en la ciudad de Cartagena.

Lea también Rodallega no fue ajeno al regreso de Falcao y le envió mensaje de bienvenida

“Hago este video con tristeza, dolor y mucha frustración”, expresó Guarín al inicio del mensaje, evidenciando el impacto emocional que le dejó la situación vivida en su propiedad.

Detalles del robo a Freddy Guarín

El exfutbolista relató que fue alertado por los trabajadores del lugar en horas de la noche. “Me encontraba de vacaciones con mis hijas, estábamos en Cartagena, y anoche me entró una llamada de trabajadores de la finca y me dijeron que ‘se nos metieron’”, comentó.

Según explicó, los empleados lograron identificar a varios de los responsables a través de cámaras de seguridad. “Eran como seis ladrones los que se alcanzaron a identificar en los videos”, señaló Guarín, quien de inmediato decidió regresar al lugar.

“Yo cogí un avión y me vine para la finca. Es muy triste y frustrante ver así la casa”, añadió el exfutbolista, lamentando los daños materiales ocasionados durante el asalto.

Guarín confirmó que uno de los mayordomos fue agredido durante el robo. “A uno de los mayordomos lo golpearon, está en el hospital, pero estable”, indicó, aclarando que, pese a la gravedad del hecho, no hubo víctimas fatales.

Lea también Millonarios tiene un 'tapado': confirman cuál será su último fichaje

Asimismo, informó que las autoridades ya están al tanto de la situación. “La SIJIN y la Policía están al tanto”, afirmó, agradeciendo la rápida respuesta institucional tras la denuncia.

Finalmente, Freddy Guarín dejó un mensaje de reflexión, priorizando la vida por encima de lo material y reiterando su compromiso personal. “Estamos vivos… y lo material se consigue. Pase lo que pase no consumo ni bebo, fue una promesa que le hice a Dios”, concluyó.