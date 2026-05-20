Millonarios desperdició penal y empató con Sao Paulo en la Copa Sudamericana

Millonarios logró un agónico empate en condición de visita 1-1 contra Sao Paulo en partido válido por la fecha 5 del grupo C en la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo colombiano, que desperdició un penal en los últimos minutos, igualó gracias a la anotación conseguida por Jorge Cabezas Hurtado. Luciano había marcador para los brasileños.

Millonarios pagó caro un error

En el primer tiempo, Millonarios no pudo controlar el balón y permitió que Sao Paulo impusiera su condición de local en el estadio Morumbí.

Los brasileños dominaron la pelota a placer y le dieron circulación por todo el ancho del terreno de juego en búsqueda de espacios en la defensa colombiana.

Por otro lado, Millonarios se replegó en su propio campo y solo trató de generar peligro con esporádicas salidas en velocidad de Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Cuando los 'embajadores' intentaban acomodarse en el terreno de juego, Sao Paulo abrió el marcador gracias a una anotación de Luciano da Rocha, luego de un insólito error del portero Diego Novoa.

En el minuto 8, Luciano controló el balón cerca al área de Millonarios para sorprender con un remate de zurda que tomó dirección del arco rival, pero hacia la mitad de este.

Cuando parecía que el portero Diego Novoa atajaría el esférico, este no puso las manos con la fortaleza necesaria y terminó permitiendo la anotación brasileña.

Luego del gol de Sao Paulo, Millonarios intentó, con más desespero que claridad, ir en búsqueda del empate, pero los dirigidos por Fabián Bustos no tuvieron contundencia.

Millonarios lo intentó y empató

En el segundo tiempo, Millonarios saltó al gramado del estadio Morumbí con la actitud de buscar el empate y en el inicio de la parte complementaria presionó a Sao Paulo en su propio campo.

Sin embargo, los 'embajadores' no tuvieron claridad en el pase definitivo, las imprecisiones no permitieron remates de gol.

Por otro lado, Sao Paulo jugó con tranquilidad y con manejo del balón aprovechó el desespero de Millonarios para conservar la victoria.

En el minuto 81, el equipo colombiano encontró el premio a su insistencia. El delantero Jorge Cabezas Hurtado, que recién había entrado al compromiso en lugar de Leonardo Castro, recibió un pase de Rodrigo Contreras.

Cabezas Hurtado dominó el esférico cerca de la mitad de la cancha y de inmediato emprendió la corrida hacia el área de Sao Paulo.

Antes de ser presionado por dos defensores, el atacante sorprendió con un fuerte remate de zurda que venció la resistencia del portero Rafael para celebrar el 1-1.

Millonarios desperdició la victoria

En el minuto 87, Millonarios pudo conseguir la victoria, después de que le cometieran un penal a Jorge Cabezas Hurtado.

Sin embargo, Rodrigo Contreras se encargó de ejecutar la infracción, pero mandó el esférico por encima del arco rival.

Tras el empate, Sao Paulo se aseguró en el primer lugar del grupo C con 9 puntos, mientras que Millonarios llegó a ocho.

En la última jornada, el equipo colombiano recibirá a O'Higgins y el brasileño se medirá con Boston River.