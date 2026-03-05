Millonarios doblegó a Atlético Nacional: Dedicatoria de Leo Castro

Millonarios firmó una victoria de peso en Medellín y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras imponerse 1-3 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto capitalino mostró contundencia y aprovechó los momentos clave del partido para dejar en el camino a uno de sus clásicos rivales del fútbol colombiano.

Millonarios ganó 1-3 a Nacional en Copa Sudamericana

El encuentro comenzó con intensidad y mucha fricción en la mitad del campo. Sin embargo, fue Rodrigo Contreras quien abrió el marcador al minuto 21 con un golazo desde atrás de la mitad de la cancha, al sorprender adelantado a David Ospina.

La reacción del equipo local no tardó en llegar. Apenas siete minutos después, Nicolás Rodríguez empató el compromiso tras un pase filtrado de Jorman Campuzano, definiendo con potencia ante el arquero Diego Novoa.

Lea también VIDEO - Gol de Leonardo Castro y le da la ventaja a Millonarios sobre Nacional en Sudamericana

Antes del descanso llegó una jugada decisiva. El árbitro Wilton Sampaio sancionó penalti por falta sobre Contreras y Leonardo Castro se encargó de ejecutar con potencia para poner el 1-2.

En la segunda mitad, Nacional adelantó líneas en busca del empate, pero Millonarios resistió con orden defensivo. Cuando el local presionaba con mayor insistencia, Contreras apareció nuevamente tras una asistencia de Sergio Mosquera marcó su doblete y sentenció el 1-3 definitivo.

Leonardo Castro: "ir a celebrar porque pasamos y seguir así con este mismo ritmo, con ese mismo sacrificio"

Con este triunfo, Millonarios FC avanza a la fase de grupos del torneo continental y reafirma su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia, Leo Castro dedicó el triunfo: “gloria a Dios, la honra, mi esposa, mi familia creo que yo el pilar de este esfuerzo, sacrificio y creo que siempre lo mostramos en el terreno de juego”.

El equipo embajador empieza a tener mejores sensaciones tras la llegada de Fabián Bustos al banco: “hoy se pudo concretar que es lo que siempre vengo trabajando día a día y siempre que yo entro a terreno de juego, entro a dar lo mejor”.

Castro concretó una pena máxima para dar tranquilidad al equipo: “y obviamente buscando gol lo hice de hoy, creo que contento y ir a celebrar porque pasamos y seguir así con este mismo ritmo, con ese mismo sacrificio de todo el equipo".

Millonarios se prepara para el sorteo de la Copas Sudamericana, la fase de grupos se conocerá el 19 de marzo: “obviamente ese da un poquito de susto, fuera de eso tener frente al gran David Ospina y creo que ahí donde llega, creo que un poquito también de calma y nada, la mente siempre me pasaba pensar en Dios, pensar en el gol y se pudo concretar”.