Cali recibe dura noticia vs Boyacá Chicó: Dimayor lo confirmó

Este viernes arranca la decimoséptima fecha de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante partido que puede dar de qué hablar con la tabla de posiciones tan apretada que busca definir a los ocho clasificados. Deportivo Cali está en esa pelea por sellar la clasificación.

Sin duda alguna, Deportivo Cali ha sido uno con Alberto Gamero y otro muy diferente con la llegada de Rafael Dudamel. Cuando el entrenador venezolano firmó su contrato para hacerse cargo de su segundo ciclo con el club verdiblanco estaban en una situación más complicada que en 2021 cuando fueron campeones por última ocasión.

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A falta de tres fechas, el Deportivo Cali está en la octava casilla con 23 unidades y sueña latentemente con clasificar. Si le ganan a Boyacá Chicó podrían acercarse a ese objetivo. Sin embargo, para esa visita en el Estadio La Independencia de Tunja, el club vallecaucano suma dos bajas sensibles para buscar los tres puntos.

COMITÉ DISCIPLINARIO DE LA DIMAYOR NOTIFICÓ SANCIÓN PARA EL CALI

La fecha 17 se abrirá el viernes con un difícil partido, pues, Tunja siempre es una plaza complicada. Boyacá Chicó recibe a un necesitado Deportivo Cali que sigue apostando a conseguir un lugar dentro de los ocho. En estos momentos, está en puestos de privilegio pensando en Play-Offs.

Cali necesitará por lo menos seis puntos en estos tres duelos que le quedan para clasificar. Lo tendrá que hacer ante el Chicó con una ausencia clave como la del argentino, Emanuel Reynoso que no ha tenido suerte como goleador, pero, con su experiencia, trayectoria y sus intervenciones en el terreno de juego ha sido importante en este proyecto deportivo.

El jueves 16 de abril, el Comité Disciplinario de la Dimayor emitió la resolución de las sanciones de las fechas pasadas. Los azucareros enfrentaron a Llaneros por partido que había quedado pendiente de la fecha 9. Emanuel Reynoso se ganó una tarjeta amarilla, la quinta que acumula y tendrá que pagar una fecha de sanción.

Emanuel Reynoso no podrá estar en el compromiso clave contra el Boyacá Chicó en Tunja y podría regresar para los últimos dos duelos en los que se espera que el Cali pueda llegar a sellar la clasificación para los Play-Offs.

SANCIÓN ECONÓMICA PARA EL DEPORTIVO CALI

Además de este detalle de la ausencia de Emanuel Reynoso en el siguiente partido de la Liga BetPlay, esta sanción para enfrentar al Boyacá Chicó también representa una pérdida económica por la suma de dinero que significa recibir una tarjeta amarilla en un partido.

Por Emanuel Reynoso, el Cali tendrá que pagar una cifra de $350,181. Aparte del argentino, Cali también tendrá que pagar esa misma cantidad de dinero por la amonestación de Julián Quiñones que recibió una amarilla en el duelo frente a Llaneros.

La resolución también alarma al Cali, dado que tendrán que “cancelar el valor correspondiente dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la notificación de la sanción. De no hacerlo quedarán inhabilitados para actuar en las fechas subsiguientes y si se tratare de un club, el mismo será sancionado con deducción de puntos de los obtenidos en el campeonato en curso o del siguiente campeonato”.

EL CALI CUENTA CON OTRA BAJA PARA ENFRENTAR AL BOYACÁ CHICÓ

No solo será Emanuel Reynoso el ausente en el partido contra Boyacá Chicó, pues, aparte del argentino que recibió la quinta amonestación, Cali tampoco podrá tener en cuenta a Matías Orozco que sufrió una lesión y no podrá estar dentro de la nómina que visitará al cuadro ajedrezado.

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Matías Orozco sufrió una lesión en uno de los tobillos. El departamento médico verdiblanco indicó que, “sufrió un trauma directo en su tobillo directo que le impidió finalizar el encuentro”. El volante que anotó el gol frente a Llaneros se perderá este vibrante partido por la clasificación.

Cali esperaría tener a Emanuel Reynoso y a Matías Orozco para los partidos definitivos contra el América de Cali en el clásico vallecaucano en condición de local y frente al Deportes Tolima de visitante.