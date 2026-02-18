Juan Carlos Osorio daría golpe en Brasil: figura de Manchester United jugaría en Remo

Remo, equipo dirigido por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio no la pasa para nada bien en la competencia brasileña, mientras que en el Campeonato Paraense está en los cuartos de final con posibilidades de seguir afianzándose en el torneo estadual buscando un título.

Vea también: Polémica en Millonarios: hinchas manifestaron inconformismo

Sin embargo, en el equipo de Juan Carlos Osorio, no hay una gran figura y esto ha costado bastante en el ascenso después de afrontar tres partidos y sumar apenas dos puntos que deja al Remo al borde de los puestos del descenso. El club se fue adelante en el marcador en dos ocasiones frente al Mirassol en una igualdad 2-2 y frente a Mineiro, que, cuando el juego estaba por acabar con un 2-3 para la institución de Osorio, le empataron al último segundo.

Bajo ese panorama, el Remo estaría buscando romper el mercado para intentar salvarse del descenso y apuntar a posiciones importantes de competencias internacionales. Lo quiere hacer con un jugador inglés que brilló en el Manchester United. Se trata nada más ni nada menos que de Jesse Lingard.

REMO FICHARÍA A JESSE LINGARD

Jesse Lingard jugó desde el 2014 al 2023 con el Manchester United sumando un total de 232 partidos disputados y 35 goles para el extremo que viene de jugar con el FC Seoul marcando 19 tantos en 67 encuentros disputados. Además, ha jugado 32 encuentros con Inglaterra dejando un registro de seis goles.

Le puede interesar: Medellín celebra el triunfo de Libertadores con un nuevo fichaje hasta 2029

Brasil se ha destacado por ser una liga ideal para jugadores estrellas compitiendo con Estados Unidos y Arabia Saudita. Memphis Depay, Luiz Gustavo, William Carvalho, Yannick Bolasie, y ahora el siguiente en llegar sería Jesse Lingard que no tiene equipo en estos momentos y que negocia para vincularse al Brasileirao.

En el medio brasileño Globo Esporte escribieron que, “Remo está negociando el fichaje del centrocampista ofensivo Jesse Lingard, exjugador del Manchester United”.

Además, agregaron que, “las negociaciones llevan varias semanas en curso. En los últimos días, han avanzado, con buenas posibilidades de que el jugador firme un contrato con el club para lo que resta de temporada”.

En ese orden de ideas, quedarían apenas algunos detalles para que Jesse Lingard cierre su llegada al Remo, equipo recientemente ascendido y que tiene la obligación de mantenerse en el Brasileirao. Por ahora, Juan Carlos Osorio y sus dirigidos suman dos puntos en la casilla 16.

Lea también: Santa Fe confirmó lesión de ligamento cruzado: referente se pierde la Liga BetPlay

Lo de Jesse Lingard podría llegar a un buen puerto, especialmente porque el extremo quedó libre del FC Seoul y las negociaciones solo serán con el jugador y su entorno. No tendrán que negociar con algún club tras salir del equipo surcoreano hace algunos meses.