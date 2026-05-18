[VIDEO] Johan Mojica perdió los cabales: insólita expulsión complica a Mallorca en el descenso

Martín Demichelis tomó el rumbo del Mallorca en una temporada difícil en la que tuvo que lidiar con la tabla del descenso a diferencia de anteriores años en los que el cuadro mallorquino peleaba por sellar competencias europeas y llegar a importantes posiciones de la clasificación.

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Uno de los fijos en las nóminas del entrenador argentino fue nada más ni nada menos que el lateral izquierdo, Johan Mojica. El colombiano recibió la convocatoria en la prelista de 55 jugadores que tienen la chance de actuar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con 26 jugadores disponibles para Néstor Lorenzo.

Seguramente, el defensor vallecaucano estará en esa nómina de convocados para afrontar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, pero un pequeño detalle podría complicar todo en la Selección Colombia y en la temporada con el Mallorca que está en peligro del descenso. Una insólita e innecesaria expulsión cambiaría todo.

LA EXPULSIÓN DE JOHAN MOJICA EN LA PENÚLTIMA FECHA DE LA LIGA DE ESPAÑA

Mallorca tenía que sumar de a tres en la pelea por salvarse del descenso contra Levante en Valencia. Sin embargo, todo se vino abajo con un comienzo negativo por el gol de Carlos Espi con el que se fueron derrotados en la primera parte. En el complemento todo se revolucionó.

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El cronómetro marcaba el minuto 84 cuando en una jugada en la que Levante pidió penal, Roger Brugue terminó en el suelo y, justo cuando el Mallorca estaba encima en busca de igualar el compromiso, Johan Mojica se acercó al futbolista del Levante y lo jaló del pelo. Brugue le respondió con un manotazo.

En primera instancia, los dos jugadores recibieron la tarjeta amarilla. Sin embargo, tras revisar el VAR, el lateral y Roger Brugue recibieron la tarjeta roja por una insólita acción que podía ser evitada. Además, esa pelea se pudo haber arreglado con amarillas, pues, hubo un poco de exageración entre los dos futbolistas.

JOHAN MOJICA LLEGARÁ AL MUNDIAL DESCENDIDO

Queda menos de un mes para que arranque el sueño mundialista de la Selección Colombia y claramente, Néstor Lorenzo priorizará en tener a los futbolistas con mejor nivel en la temporada. Más allá del posible descenso del Mallorca, Johan Mojica se mantuvo en forma.

Las insólitas jugadas podrían complicarlo, pero todo parece que será el lateral izquierdo y que seguramente será el titular. No obstante, Johan Mojica llegará a este Mundial con la mala noticia del descenso. Mallorca tiene muy difícil la posibilidad de salvarse de perder la categoría en la última fecha que queda de la Liga de España.

De esa manera, el colombiano llegaría a la concentración y a afrontar el Mundial en la segunda división de España con el ansiado ascenso. Habrá que esperar qué decisiones tomarán en el club con el futuro de Johan Mojica.

LAS CUENTAS QUE HACE EL MALLORCA PARA SALVARSE DEL DESCENSO

Johan Mojica se perderá la última fecha por la acción insólita que terminó en la tarjeta roja. Podría viajar de vuelta a Colombia para iniciar la concentración con el combinado nacional desde temprano. El colombiano se perderá el duelo clave contra el Real Oviedo y la salvación ya parece difícil.

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Mallorca tendrá que superar al Real Oviedo por varios goles para mejorar en la diferencia de gol y llegar a 42 unidades. Podría haber un empate con Elche, Osasuna y Levante, si estos tres clubes pierden sus respectivos partidos. De acuerdo con las cuentas que hacen, tienen que ganar y que los alicantinos pierdan con Girona y el cuadro de Pamplona caiga contra Getafe.