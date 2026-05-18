Santa Fe recupera fichas para la Copa Libertadores y semifinal: así va el departamento médico

Quedan pocos partidos para que Independiente Santa Fe cierre el primer semestre con la posibilidad de afrontar la final de la Liga BetPlay 2026-I y con opciones latentes todavía en la Copa Libertadores. Tendrán que respetar la casa ante Platense en busca de acercarse a los octavos de final, o, por lo menos, seguir con vida en una Copa Sudamericana.

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Por su parte, en la Liga BetPlay 2026-I, Santa Fe no pasó del empate a un gol contra Junior en un vibrante partido que lograron salvar la derrota en los últimos minutos con Hugo Rodallega que anotó desde el punto penal para acercarse al liderato goleador.

Sin embargo, una de las grandes preocupaciones para lo que resta de este primer semestre tiene que ver con el departamento médico por sensibles bajas pensando en lo que queda en liga y en copa internacional. Además, en el juego ante Junior Nahuel Bustos salió golpeado y aumentaba la incertidumbre por el argentino.

ASÍ VA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE SANTA FE ANTES DE ENFRENTAR A PLATENSE

Pablo Repetto tendrá que mover al equipo para suplir las posibles bajas que pueda haber en estos siguientes compromisos. Nahuel prende las alarmas, y por sus antecedentes podría complicar bastante, dado que la última temporada estuvo más lesionado que sumando regularidad.

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En este departamento médico solo aparecen dos jugadores en esa lista. No podrá estar Helibelton Palacios ni Emmanuel Olivera, mientras que los demás jugadores de la plantilla ya están recuperados y podrían ser de la partida si así lo desea el entrenador Pablo Repetto.

De acuerdo con información de Miguel Paris, Emmanuel Olivera y Helibelton Palacios siguen en el proceso de recuperación a la espera de recibir el alta médica y deportiva. Se esperaba que el argentino pudiera estar para la primera semifinal, pero no le dieron los tiempos.

LOS RECUPERADOS QUE TENDRÁ SANTA FE PARA LA COPA LIBERTADORES Y LIGA BETPLAY

Helibelton y Olivera son los únicos que están en el departamento médico de Independiente Santa Fe para rematar la Copa Libertadores y la Liga BetPlay. Los dos zagueros esperan poder estar en la semifinal o en la siguiente fecha del torneo internacional contra Peñarol en Montevideo, Uruguay.

Miguel Paris también indicó que Ewil Murillo y Yilmar Velásquez, quienes se habían recuperado en anteriores días estarán a disposición del cuerpo técnico comandado por Pablo Repetto. En esa lista también está Maximiliano Lovera que ya está entrenando con la institución y que podría ser de la convocatoria si así lo desea el entrenado charrúa.

Por su parte, Nahuel Bustos no tendría ningún problema para estar en la convocatoria y seguir en la titularidad del cuadro cardenal para los retos que vienen. Aunque salió con molestias y se fue del Estadio El Campin cojeando, no tendría inconvenientes para medirse con Platense.

¿QUÉ NECESITA SANTA FE PARA CLASIFICAR A OCTAVOS DE FINAL DE COPA LIBERTADORES?

Vivos en todas las competencias y cerca de poder jugar otro título en Colombia, Santa Fe cambia de chip para encarar la Copa Libertadores en condición de local ante Platense. Para tener esperanzas de clasificar a octavos de final, tendrán que sumar de a tres en los dos partidos que les queda ante los argentinos y en Montevideo contra Peñarol.

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Sumar esos seis puntos le podría dar la clasificación a los octavos de final siempre y cuando Platense no le gane a Corinthians en la última fecha. Ese será el objetivo para el cuadro cardenal en estas últimas dos fechas de la Copa Libertadores.

Por su parte, vencer a Junior le daría la clasificación a la final de la Liga BetPlay 2026-I y la posibilidad de ganar la undécima estrella en su historia. La pelea por el título sería contra Atlético Nacional o Deportes Tolima.