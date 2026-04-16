Rodrigo Contreras da parte de tranquilidad tras el golpe que sufrió en Sudamericana

Momentos de tensión se vivieron anoche en el ‘Coloso’ de la 57, esto luego de lo ocurrido con Rodrigo Contreras, jugador de Millonarios que sufrió un fuerte golpe en el juego de Copa Sudamericana contra Boston River, prendiendo las alarmas de todos los seguidores azules.

En las imágenes de transmisión se pudo observar que el delantero argentino cayó desmayado tras el fuerte impacto que recibió por parte de Carlos Sarabia al momento de pelear una pelota, lo que generó preocupación entre el cuerpo técnico, que inmediatamente tomó la decisión de sacar al delantero.

Parte médico de Rodrigo Contreras

Ante la preocupación por el estado de salud del delantero, Rodrigo Contreras entregó un parte de tranquilidad a todos los aficionados, pues por medio de las redes sociales contó detalles de su recuperación tras lo acontecido en el juego de Copa Sudamericana contra el equipo ‘charrúa’.

“Gracias a Dios estoy bien, solo fue un susto. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño en este momento. Quedaré en observación hasta mañana; con el favor de Dios, todo saldrá bien. Ahora solo queda descansar y recuperarse. Felicidades al equipo por el triunfo. Todos juntos somos más fuertes”, aseguró el argentino en sus redes sociales.

Cabe mencionar que Rodrigo Contreras tendrá algunos días más de recuperación, pues, a pesar de que el golpe en la cabeza no pasó a mayores, el argentino no podrá estar disponible para el juego contra América de Cali el próximo domingo, esto teniendo en cuenta la tarjeta roja que recibió en el clásico contra Independiente Santa Fe.

¿Quién va a reemplazar a Rodrigo Contreras contra América?

Tras la sanción impuesta por la Dimayor, todo parece indicar que Radamel Falcao García sería el encargado de reemplazar al ‘Tucu’ el próximo domingo en el Pascual Guerrero, juego que será fundamental para los dirigidos de Fabián Bustos en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del FPC.

Vale recordar que Rodrigo Contreras recibió dos fechas de sanción, por lo que no estaría en el juego contra América y Deportes Tolima. Sin embargo, Millonarios espera apelar la decisión y lograr que el argentino solo pague una fecha y pueda estar disponible en el juego contra el equipo pijao.