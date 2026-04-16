Falcao envió mensaje a hinchas de Millonarios por Carlos Darwin: “Demuestra el compromiso”

Un delantero necesita tener la confianza para poder sumar regularidad y para poder vulnerar los arcos rivales. Millonarios acudió al mercado y fichó a Rodrigo Contreras que respondió de manera inmediata, Falcao García como gran líder y referente y Carlos Darwin Quintero que le costó bastante.

Aunque da pases importantes para acercarse al arco rival y para poner en peligro a las defensas, Carlos Darwin Quintero no había marcado en lo que va de su experiencia con Millonarios. Esta vez en Copa Sudamericana se le abrió el arco y Falcao García lo blindó después del compromiso.

A Falcao le tocó ingresar para el comienzo del segundo tiempo, mientras que Carlos Darwin Quintero estuvo en cancha desde los 65 minutos. El nariñense se puso la capa para evitar un penoso empate, dado que, en el trámite, los colombianos fueron muy superiores.

LA DEFENSA DE FALCAO GARCÍA A CARLOS DARWIN QUINTERO

Sin duda alguna, por su temporada con el Deportivo Pereira, Carlos Darwin Quintero era un gran fichaje para este proyecto de Millonarios. No obstante, los goles se demoraron en llegar, y ya estaba siendo resistido por los aficionados exigentes de una institución como el cuadro bogotano.

Sobre los 84 minutos, Carlos Darwin sacó un disparo afuera del área que entró al fondo para darle la victoria agónica a Millonarios que necesitaba encontrar la apertura en el marcador por todo lo creado y al tumaqueño le cayó de perlas.

Sintió el apoyo de un estadio y de compañeros como Falcao García que después del compromiso afirmó en zona mixta que, “eso demuestra que todos estamos comprometidos, tanto los que inician como los que entran en la segunda parte. Carlos (Quintero) lo demostró, Beckham lo ha hecho en otros momentos. Ha sido positiva la entrada de todos en la segunda parte y han definido el partido”.

El ex Deportivo Pereira sabe lo que es jugar de delantero, pero, normalmente juega un poco atrasado. Sobre la poca capacidad de los centros atacantes, Falcao no lo ve grave, “hay que tener tranquilidad. Carlos no venía jugando, entró e hizo el gol. Los delanteros tenemos que estar alerta, en cualquier momento nos vamos a encontrar con la oportunidad para marcar. En lo físico estoy bien, cada vez mejor”.

LAS INSTRUCCIONES DE FABIÁN BUSTOS PARA FALCAO

Infortunadamente, Rodrigo Contreras salió lesionado por un choque de cabezas y se activó el protocolo por conmoción cerebral. En ese momento, Falcao empezó los trabajos precompetitivos antes de que acabara la primera parte. En el descanso tuvo la charla con Fabián Bustos, dado que ya tenía que entrar a relevar al argentino.

Su entrada se dio en un contexto complejo, pues, Millonarios tuvo varias oportunidades, pero no pudo romper los ceros. El liderazgo le dio tranquilidad al club bogotano para llevarse la victoria, “fácil; tratar de jugar por dentro para terminar por fuera y luego finalizar con los dos 9, subir más las líneas y recuperar la pelota en el campo contrario, lo que nos permitió tener más volumen de juego, no desgastarnos tanto y atacar nuevamente o en repetidas ocasiones al rival”.

Sobre las claves para encontrar la victoria, Falcao sentenció que, “importantísimo poder obtener los tres puntos. Un rival que nos esperó bien y cuando tenía la posesión nos generaron peligro por momentos, pero Millonarios controló casi todo el partido; quizá en la segunda parte fuimos más punzantes, generamos las opciones más claras y fue el momento en el que encontramos el gol”.

FALCAO APUNTA A SER TITULAR

Ante la expulsión de Rodrigo Contreras en el clásico ante Santa Fe y por el infortunado golpe, seguramente, Fabián Bustos utilizará más a Radamel Falcao García en la Liga BetPlay y en la Copa Sudamericana. El entrenador argentino juega con dos delanteros y Leonardo Castro y Falcao serían los inicialistas.

El próximo reto de Millonarios en la Liga BetPlay será ante América de Cali, un partido clave en busca de encaminar la clasificación. Fabián Bustos tendrá la última palabra, pero lo sensato sería que el samario esté al lado de Leonardo Castro para no cambiar el esquema.

La otra podría ser que Fabián Bustos se decante por alinear a Leonardo Castro en soledad como único referente en el ataque. Sin embargo, la dupla de Falcao y Castro ya ha dado de qué hablar en anteriores oportunidades.