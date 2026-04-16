Fabián Bustos, inconforme con la victoria de Millonarios: “Era para ganarlo 3-0”

Jornada de resurrección para Millonarios y para el América de Cali en la Copa Sudamericana. Los albiazules sumaron respetando la casa en un partido que dominaron durante todos los 90 minutos, pero les costó bastante romper los ceros. Los escarlatas en el Pascual Guerrero que hicieron lo propio con una remontada.

El partido se le fue complicando a Millonarios que desaprovechó varias opciones y sobre los 84 minutos, el cuadro ‘Embajador’ logró marcar un golazo de Carlos Darwin Quintero que también quiere cambiar las críticas por elogios. De a poco se va ganando la afición bogotana por la anotación en Copa Sudamericana y por el sacrificio que tuvo en cancha.

Nuevamente, la definición le sigue pasando factura a Millonarios que tuvo para encaminar una victoria tranquila, pero que apenas pudo celebrar a falta de seis minutos para que acabara el compromiso. Los bogotanos pusieron en problemas a la zaga defensiva de Boston River que nunca tuvo oportunidad de acercarse al arco albiazul.

BUSTOS ESPERA MEJORAR LA DEFINICIÓN: “MUCHAS COSAS POR MEJORAR”

La realidad es que, en un partido en el que lo pudieron sacar adelante desde los primeros minutos y no complicarse sobre el final del encuentro, Millonarios pecó bastante, y, menos mal su rival no tuvo posibilidades de acercarse al arco custodiado por Diego Novoa.

Aunque sumaron los primeros tres puntos, Fabián Bustos dejó claro que no quedaron cómodos con esta victoria por la mínima diferencia. El entrenador argentino afirmó que, “hay momentos que el fútbol ha fluido y hemos dominado al rival. Este es el equipo que tenemos, con las cosas muy buenas que hacemos y las que no hacemos tan bien las tenemos que corregir. Salvo el partido de O'Higgins, hemos dominado".

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A lo largo de los 90 minutos, también quedó demostrado que Millonarios quería ganarlo desde el comienzo. Esa ambición y esas ansias jugaron una mala pasada en la definición, “la consigna era ir a buscar el arco rival y seguir y seguir y seguir. Terminamos con mucha gente para atacar y con poca para equilibrar el resultado. Nos apresuramos, las de Beckham... ya hablé con él”. Castro entró sobre los últimos minutos y tuvo una chance clara para marcar el segundo y fue un fallo grande.

El entrenador argentino también comentó que no era un juego para complicarse tanto, “era para ganarlo 3-0 pero estuvimos ansiosos... me deja tranquilo la entrega, las ganas, la actitud. Para mejorar tomar mejores decisiones, el manejo de la pelota y acertar en los últimos 20 metros". En ese sentido, también afirmó que hay muchas cosas por corregir para el futuro.

LO QUE NECESITARÁ FORTALECER MILLONARIOS EN PRÓXIMOS PARTIDOS SEGÚN FABIÁN BUSTOS

Entre las cosas que hay que corregir y mejorar para conseguir resultados ideales, el entrenador argentino explicó que, “hay que trabajar la parte anímica, no tanto así la parte física porque hay que recuperar y volver a jugar, por lo menos hasta mayo. Hay que trabajar mucho la parte mental".

Sin embargo, rescató la actitud de sus jugadores con tantas variantes que tuvo que hacer desde el arranque y en el trámite del partido, “tenemos que mantenernos fuertes. Tenemos que trabajar más que todo la parte emocional, pero con tanto ajuste y tanto cambio, el equipo lo sacó adelante y logró lo que tocaba que era ganar".

Para los próximos retos, Fabián Bustos afirmó que el fin de semana pondrá toda la nómina titular contra América aprovechando que se juega la clasificación y que no hay Sudamericana la próxima semana, “no estamos en los ocho por el arranque del torneo. Si no hubiera sido por eso, con los puntos que hemos hecho estaríamos adentro. El domingo pondremos lo mejor que tengamos para ganar ese partido".

EL ESTADO DE SALUD DE RODRIGO CONTRERAS Y EL FUTURO DE FABIÁN BUSTOS

En la primera parte, Rodrigo Contreras se vio envuelto en un choque de cabezas y tuvo que ser trasladado en camilla. Por precaución fue sustituido y lo llevaron al hospital más cercano para tratar su estado de salud por la conmoción cerebral.

Fabián Bustos fue consultado por Rodrigo Contreras y afirmó que, “Rodrigo está en el hospital, todo eso también afecta al grupo. Le harán todos los estudios que toca hacer. Perdió la conciencia unos segundos y es complicado". Danovis Banguero tampoco pudo seguir en competencia y Andrés Llinás, aunque quería jugar, por recomendación médica no sumó minutos.

Por último, habló del futuro y se adelantó pensando en el segundo semestre, “tenemos que hacer unos ajustes, cuando llegue la mitad de año hablaremos con la dirigencia porque el equipo se puede mejorar. Me gusta un equipo que sea competitivo".