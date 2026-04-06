Millonarios no quiere tener sorpresas en su debut en Copa Sudamericana

Cada vez falta menos para que Millonarios comience a escribir su historia en lo que será la Copa Sudamericana versión 2026, donde se espera que el cuadro capitalino tenga una buena participación y pueda soñar con lo que sería la próxima fase del torneo internacional.

El primer gran reto que tendrá el equipo que dirige Fabián Bustos es contra O’Higgins en condición de visitante, razón por la que Millonarios no quiere tener sorpresas y dispondría lo mejor de su nómina para lo que será el debut en el torneo catalogado ‘la otra mitad de la gloria’.

Novedades de Millonarios para el juego en Copa Sudamericana

Para el juego en Chile, Millonarios no tendría muchas novedades en comparación con su compromiso contra Jaguares en la liga local, pues el entrenador argentino dispondrá lo mejor de su nómina para intentar sumar sus primeros tres puntos en la Copa Sudamericana.

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La principal novedad del equipo bogotano sería el regreso al once inicialista de Rodrigo Ureña, quien no pudo estar en el juego de Montería por sanción, pero está listo físicamente para lo que será el debut de los capitalinos en la Copa Sudamericana. Su acompañante en la mitad de la cancha sería Mateo García.

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Teniendo en cuenta lo anterior, Millonarios formaría de la siguiente manera en el juego de Copa Sudamericana: Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

Vale mencionar que Carlos Sarabia no logró recuperarse de su lesión muscular y por tal motivo no pudo viajar con la delegación a Chile. Se espera que el lateral pueda estar para lo que será la segunda fecha del torneo internacional, donde Millonarios enfrentará a Boston River.

¿Falcao tendrá minutos en Copa Sudamericana?

Se espera que para este partido, Fabián Bustos le dé algunos minutos a Radamel Falcao García, quien vuelve a la convocatoria del cuadro embajador tras un mes de ausencia. La última vez que el Tigre estuvo en la delegación con el azul fue el juego contra Atlético Nacional.

Cabe mencionar que en este compromiso Falcao no tuvo minutos, a pesar de estar en el banco de suplentes.