Hay bombazo en el fútbol profesional colombiano. Luis Amaranto Perea Mosquera sería el nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín, esto tras la salida, hace varios días ya, de Alejandro Restrepo.



Tras la presunta negativa de Leonel Álvarez, Amaranto Perea es el que más se perfila para tomar las riendas del poderoso de la montaña después de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Amaranto se acerca al Dim

“A esta hora, la posibilidad real y más cercana para el nuevo DT de #DIM es Luis Amaranto Perea. No está completamente acordado, porque hay varios factores que influyen para que se firme y confirme, como el compromiso que aún tiene con la FCF”, dijo Tiago Aristi, a través de su cuenta oficial de X.



“Varios entrenadores han estado en carpeta de #DIM desde el día de la salida de Alejandro Restrepo. Han tenido varias conversaciones, pero por la información que tengo, hoy Amaranto es el proceso que avanza y avanza bien”, añadió.

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Perea es AT de Néstor Lorenzo

Luis Amaranto, como bien se sabe, hace parte del cuerpo técnico del argentino Néstor Lorenzo, por lo que no podría firmar su contrato con Medellín hasta que termine la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.



Tras lo mencionado sobre la posibilidad de que Perea tome las riendas del Deportivo Independiente Medellín, Juan Felipe Cadavid se pronunció y confirmó en su cuenta de X la información.

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Leonel no, Amaranto sí

“Efectivamente, tras el NO de Leonel a la buena oferta $ y los 2 años de contrato, la respuesta de Amaranto, por el contrario, fue un SÍ rotundo. DIM estuvo sondeando a los dos entrenadores y, en lo personal, me parece mejor opción el hoy AT de la Selección. Su cuerpo técnico empezaría a trabajar de inmediato en la pretemporada, mientras Amaranto vuelve del Mundial”, aseguró.

Los siguientes días y semanas serán clave para conocer cómo avanza la gestión. Muchos hinchas del poderoso de la montaña ven con muy buenos ojos el arribo del exjugador del Atlético de Madrid de España.