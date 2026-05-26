Recta final para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ya estamos a pocos días de que inicie el torneo y en el mundo del fútbol hay máxima expectativa, por lo que será el evento más importante del deporte. En Colombia no es la excepción, el entorno tricolor ya palpita el certamen orbital, soñando con una gran participación de la Selección.

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La Selección Colombia ya está en Bogotá, preparándose para lo que será el debut vs. Uzbekistán en Ciudad de México. El tema altura es algo que se abordó con seriedad, por esto, el cuerpo técnico de la tricolor optó por prepararse en la capital.

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Uno de los convocados por Néstor Lorenzo fue Álvaro Montero, quien conoce a la perfección el tema altura, al jugar durante varios años en Millonarios. Ahora, su temporada en Vélez Sarsfield le ha permitido quedarse con un lugar en los 26.

Ahora, Millonarios y Vélez tendrán un beneficio económico por el llamado del portero de la Selección Colombia.

Millonarios, beneficiado por la convocatoria de Álvaro Montero a la Copa del Mundo de la FIFA

El programa de Ayudas a Clubes de la FIFA le da una recompensa económica a aquellos clubes que cedan a sus jugadores para disputar la Copa del Mundo de la FIFA. Consiste en un beneficio cercano a los 11 mil dólares diarios para el club donde milita actualmente, además, de aquellos equipos donde haya jugado en los últimos dos años.

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Álvaro Montero salió a mediados del 2025 de Millonarios y por esto, tendría este beneficio. En total, serán 5.500 dólares para los embajadores, contando desde el 25 de mayo, día en que los clubes tenían como fecha límite para liberar a sus jugadores.