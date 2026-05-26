Dávinson Sánchez reveló inesperado problema en la concentración de la selección

La Selección Colombia ya prepara motores para asumir una nueva edición de la Copa Mundial en la que llegan como uno de los equipos a seguir debido a la gran cantidad de estrellas que conforman la plantilla.

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Cada vez se van ultimando más detalles y Néstor Lorenzo dio a conocer a lista de los 26 jugadores que viajarán a asumir el reto mundialista, en donde justamente se encuentra uno de los referentes, Dávinson Sánchez, quien habló justamente de lo que se está trabajando en el interior de la 'tricolor'.

Dávinson Sánchez y la Selección Colombia trabajan en la adaptación climática y de altura antes del Mundial

Quedan de manera oficial 16 días para que ruede la pelota en una nueva edición de la Copa Mundial y Colombia empieza a acelerar motores para asumir este reto después de ocho años de ausencia luego de no haber participado en Catar 2022.

En esta ocasión el reto lo asumirá el estratega argentino, Néstor Lorenzo, quien ya viene trabajando desde hace varios días con un grupo de jugadores colombianos en Medellín, pero finalmente determinó cuáles serían los 26 futbolistas definitivos que irían en busca del trofeo Mundial.

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Dentro del listado se encuentra una de las grandes figuras de Galatasaray y que recientemente salió campeón de la competencia local, Dávinson Sánchez, quien también es pieza fundamental del equipo de Lorenzo y quien reveló el proceso de preparación que están llevando a cabo antes de debutar.

"Desde que se hizo la preparación en Medellín se ha hecho un análisis desde el cuerpo técnico y médico las mejores opciones para jugar. Ahora venimos a Bogotá para intentar adaptarnos lo antes posible porque no es fácil recambiar el clima en Europa por la altura, humedad y otros cambios tan abruptos. Acá es un fútbol totalmente diferente y siempre es importante contar con distintas capacidades. Bogotá es la capital, queremos a nuestra afición y estamos muy tranquilos de poder estar con ellos también en nuestra preparación".

Preocupación por James Rodríguez antes del Mundial

En medio de la presentación de los 26 nombres de los jugadores colombianos, el estratega argentino mencionó que James había llegado antes para ponerse a la par físicamente con sus compañeros, pero que una molestia lo habría dejado afuera de un par de entrenamientos, aunque todo parece indicar que estaría "bien".

"Lo de James está bien, llegó muy bien, ha entrenado mucho, después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien, está en buena condición".

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de fútbol de Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a la Selección de fútbol de Uzbekistán. El partido se disputará en Ciudad de México y está programado para las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

La selección dirigida por Néstor Lorenzo quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática Congo.