Rodrigo Contreras fue claro sobre el posible camerino roto en Millonarios: ¿Hubo pelea?

Durante las últimas semanas, un fuerte rumor sacudió el entorno de Millonarios, pues se conoció sobre una supuesta pelea entre algunos referentes del club, lo que ha hecho que se comience a hablar de un camerino roto, el cual ha generado los malos resultados del club en los últimos partidos.

En el chisme de pasillo, se conoció que uno de los involucrados en los problemas era Rodrigo Contreras, quien luego del empate contra Sao Paulo por Copa Sudamericana se refirió a lo acontecido, dejando claro que los rumores solo son chismes, pues tiene una buena relación con sus compañeros.

Rodrigo Contreras: “Nunca hubo pelea en ningún momento”

En medio de la zona mixta, el delantero argentino dejó claro que los rumores solo buscan desestabilizar la tranquilidad del equipo en los momentos definitivos del torneo, pero hasta el momento no se han presentado las situaciones que se inventaron en semanas anteriores.

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“Tenemos que mejorar en varios aspectos como club y como jugadores. Como equipo estamos unidos y quiero dejar claro eso porque se habló mucho de que yo me peleé con Banguero y con Mackalister y eso es mentira. Nunca hubo nada y solo necesitamos que la gente no crea esas cosas inventadas”, fueron las primeras declaraciones del argentino.

Además, el delantero aseguró que siempre saldrá a la cancha a defender el trabajo que ha realizado con sus compañeros y tratar de que Millonarios pueda estar en los puestos que necesita estar, teniendo en cuenta la grandeza e historia que tiene la institución azul.

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“Aceptamos las críticas como equipo y siempre voy a poner la cara por mis compañeros. Las críticas pueden ser con respeto, pero esas que son para afectar al club no ayudan. Nosotros vamos a tratar de mejor y dejar a Millonarios en los puestos que necesita, pero ese tipo de cosas no ayudan mucho”, finalizó el delantero.

Mackalister se refirió a los rumores en redes sociales

En medio de la rueda de prensa por la fecha 18 de la liga colombiana, el capitán de Millonarios fue consultado por los rumores de un posible cajón a Fabián Bustos, dejando claro que son rumores para desestabilizar al equipo en las instancias finales del campeonato.

“Yo te hago una pregunta: Dime una sola vez que las cosas no hayan salido y yo no esté haciendo el cajón o no tenga dividido el grupo. (…) Hace parte de lo que Dios me dio y lo que yo escogí, que es ir hasta el final. Si la solución, yo soy el culpable, la asumo. Mientras tenga la posibilidad de jugar, voy a salir a poner la cara”, fueron las primeras declaraciones del capitán de Millonarios.