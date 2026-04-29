Millonarios se aleja de la clasificación: las cuentas que hacen en la Copa Sudamericana

Este martes 28 de abril se disputó la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con la presencia de Millonarios que necesitaba dar un golpe de autoridad contra Sao Paulo ante 31,000 espectadores en un Nemesio Camacho El Campín a reventar.

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Roger Machado, entrenador del Sao Paulo tomó la decisión de llevar a una nómina mixta a Bogotá priorizando nada más ni nada menos que en el Brasileirao, competencia en la que están en la cuarta casilla con 23 puntos y siguen a la espera de mantenerse en posiciones de la Copa Libertadores y no en la Sudamericana.

Para los clubes de Argentina y de Brasil, la Copa Sudamericana pasa a un segundo plano, pues, la prioridad es la Libertadores. Millonarios, por su parte, sí pone todas las ilusiones en el rentado internacional, pero, ante la nómina mixta de Sao Paulo no tuvieron la fortuna, la creación de juego y la contundencia que esperaban para romper los ceros.

LAS COMPLICADAS CUENTAS QUE HACE MILLONARIOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Infortunadamente, la victoria ante Sao Paulo le hubiese dado a Millonarios la oportunidad de llegar a seis unidades, mismo puntaje de los paulistas que lideran la tabla de posiciones y de O’Higgins. Con este empate, los brasileños tomaron en soledad la cima con siete puntos.

El empate deja a Millonarios tercero con cuatro unidades y ahora viene lo complicado para el cuadro albiazul que enfrentará en condición de visitante al Boston River y frente a Sao Paulo en el Estadio MorumBis. Solo le queda un duelo en casa junto con su gente a la espera de sacar los resultados ideales.

En este momento, Millonarios es tercero de su grupo con cuatro unidades. Sao Paulo lidera con siete y O’Higgins lo sigue con seis. Lo ideal es que los ‘Embajadores’ sumen de a tres en lo que les queda del campeonato. Sin embargo, si pierden o empatan con Boston River y los paulistas suman de a tres en Chile, el grupo se podría empezar a definir a favor de los brasileños.

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Y es que, ganar los nueve puntos les permitiría llegar a 13 unidades y tendrán que esperar otros resultados para estar tranquilos en la parte alta de la tabla de posiciones. O’Higgins y Sao Paulo se enfrentarán en la siguiente fecha en Rancagua y ahí necesitarían un empate.

En caso de que chilenos y brasileños empaten y Millonarios sume de a tres llegaría a siete puntos, mismos de O’Higgins a la espera de definir la diferencia de gol para mantener el segundo puesto.

Millonarios no puede darse el lujo de perder o empatar en los siguientes partidos. La igualdad podría darle todavía vida si en Chile también hay una igualdad para rematar los últimos dos partidos. Con seguridad, las tres victorias serán claves para pensar en el paso a las siguientes instancias.

Una derrota contra Boston River podría empezar a acabar las ilusiones de Millonarios de obtener la primera posición, pero no los Play-Offs de la Sudamericana. Una caída sería más determinante si en los otros partidos de sus rivales directos se sacan puntos.

LA COPA SUDAMERICANA TAMBIÉN COMPLICA A MILLONARIOS

Sin duda alguna, el objetivo es sellar el paso a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. La cosa es que, en estos momentos, ese paso está difícil, dado que el sistema del campeonato clasifica a los octavos de final solo al primero de cada grupo.

El segundo, como ha sido la costumbre tendrá que afrontar una serie adicional. Unos Play-Offs de los octavos de final. Millonarios puede llegar a meterse en la siguiente ronda en esa segunda plaza, pero seguramente no será el objetivo de Fabián Bustos.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE MILLONARIOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Quedan solo tres partidos en la Copa Sudamericana para Millonarios que tendrá que sacar adelante la campaña internacional en la primera o segunda plaza para estar dentro de la clasificación. Tendrán que superar las tres pruebas que les quedan para estar tranquilos.

Justamente, Millonarios enfrentará en la cuarta jornada a Boston River en Uruguay con un club que no ha podido sumar en el torneo internacional. Luego deberá ir a Brasil para visitar al Sao Paulo y finalizará la campaña con O’Higgins en condición de local.

Millonarios tiene solo un partido en casa y tendrá que sacar los puntos de visitante para poder sellar la clasificación, sea como líder o como segundo en su respectivo grupo.