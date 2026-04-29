Millonarios tiene ventajas vs Boston River: aprovecharía bajas en Copa Sudamericana

Infortunadamente los planes de Millonarios no fueron los esperados en esta tercera fecha de la Copa Sudamericana recibiendo la visita de Sao Paulo en el Estadio El Campín. Los paulistas viajaron a Bogotá con un equipo suplente resguardando a sus mejores fichas para el Brasileirao.

Con nómina mixta, Sao Paulo sacó un valioso empate en Bogotá, mientras que Millonarios perdió una chance de oro para conseguir otros tres puntos que los hubiesen dejado con el mismo puntaje de los paulistas y de O’Higgins que ganó a segundo turno frente a Boston River.

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Sin embargo, el cuadro albiazul vuelve a tener otra oportunidad para acercarse a la parte alta y, además, contará con ventajas por las expulsiones de dos jugadores de Boston River en el partido frente a O’Higgins. Millonarios tendrá que aprovecharlo, o si no, podría empezar a definir una eliminación prematura.

LAS DOS BAJAS DE BOSTON RIVER QUE FAVORECEN A MILLONARIOS

Millonarios tendrá que ir a Uruguay y sacar adelante el marcador para no perder pisada. O’Higgins y Sao Paulo se van a quitar unidades cuando se vean las caras en la cuarta fecha en Chile. Los ‘Embajadores’ no lograron vencer a los brasileños que pusieron varios suplentes en cancha, y ahora tendrán que superar a los charrúas que presentan dos bajas grandes.

O’Higgins se quedó con la victoria en Chile gracias a los goles de Martín Sarrafiore y Francisco Agustín González. Boston River, además de sufrir los dos golpetazos que fueron suficientes para que los australes consiguieran la victoria, terminaron con dos jugadores expulsados. Sobre los 68 minutos, Leandro Suhr y al último segundo, Jairo O’Neil.

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Boston River sufre dos bajas notables en el partido ante Millonarios con la necesidad de salir del fondo de la tabla de posiciones para tratar de finalizar la Copa Sudamericana como se debe y con honores. Por su parte, los bogotanos deberán sacar esas ventajas adelante y obtener su segunda victoria en el certamen internacional.

MILLONARIOS SE COMPLICA EN LA COPA SUDAMERICANA

En caso de que Millonarios empate con Boston River o pierda en Uruguay, el cuadro colombiano podría quedar relegado en el fondo de la tabla. Además, habrá un choque entre O’Higgins vs Sao Paulo que podría ser definitivo en el grupo. Si los paulistas logran ganar en suelo austral, tomarán el liderato con diez unidades, cuatro más que el segundo.

Por su parte, si Millonarios tropieza y O’Higgins gana en condición de local, también se quedará con la parte alta con nueve unidades. Habrá que esperar qué sucede en la siguiente semana para conocer las aspiraciones reales de los bogotanos que se van complicando poco a poco.

Este empate sin goles deja a Millonarios golpeado y tendrá que conseguir los nueve puntos que le restan para no perder terreno en lo que queda, dado que solo clasificará un equipo a los octavos de final de manera directa, y que el segundo juega los Play-Offs contra un tercero de la Copa Libertadores.

FABIÁN BUSTOS Y EL ANÁLISIS EN LOS CAMBIOS

Después del compromiso en Bogotá, Fabián Bustos respondió a DSports por qué hizo los cambios de Sebastián Del Castillo y Sebastián Valencia, “Del Castillo había perdido la frescura y la intensidad porque perdió duelos. Valencia ha jugado todos los partidos en los que he estado yo. Genera situaciones de gol, asistencias, pero hubo tres jugadas seguidas en las que no regresó”.

Fabián Bustos indicó que el cambio se dio justamente por lo expuestos que quedaron en la banda izquierda por el retroceso de Sebastián Valencia, “íbamos a estar expuestos con 50 metros porque estábamos jugando en terreno rival. Lo vi cansado y que no quería quedar expuesto. Jorge Arias y Andrés Llinás salvaron dos jugadas que nos tomaron abiertos y en una contra. Eso es porque Sebas (Valencia) estaba cansado”.