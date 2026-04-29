Millonarios dejó escapar una oportunidad importante en la CONMEBOL Sudamericana 2026. El conjunto embajador empató 0-0 frente a Sao Paulo en El Campín, en un partido en el que generó múltiples ocasiones de gol, pero volvió a pagar caro su falta de eficacia en el área rival.

São Paulo amargó a Millonarios: rescató puntos clave en la Copa Sudamericana

El equipo bogotano fue superior en varios tramos del compromiso, especialmente en ataque, donde encontró espacios y construyó llegadas claras ante uno de los rivales más fuertes del grupo. Sin embargo, la falta de puntería le impidió transformar el dominio en tres puntos que hoy serían vitales en la tabla.

Desde la primera parte, Millonarios mostró intención ofensiva. Leonardo Castro tuvo una clara con un cabezazo que pasó cerca del ángulo, mientras Rodrigo Contreras y Andrés Llinás también probaron sin éxito. El cuadro azul insistió por las bandas y aprovechó la pelota quieta, pero no logró romper el cero.

São Paulo respondió con peligro en acciones aisladas y estuvo cerca de marcar con un cabezazo de André Silva que se estrelló en el travesaño. Aun así, la sensación al descanso era que Millonarios había hecho más méritos para irse en ventaja.

Millonarios hizo casi todo para ganar menos lo más importante: marcar

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En el complemento, el libreto se mantuvo. El local salió decidido a buscar el triunfo y acumuló opciones claras. Leonardo Castro desperdició dos remates francos dentro del área, uno de cabeza y otro elevado cuando tenía buena posición. Sebastián Viveros también se encontró con rechazos de la defensa brasileña, mientras Rodrigo Ureña estuvo cerca con un disparo que rozó el ángulo.

El ingreso de Darwin Quintero le dio mayor movilidad al frente de ataque. El veterano atacante tuvo una ocasión clara y luego asistió a Mateo García, cuyo remate fue controlado por el arquero visitante. Más tarde, Contreras dispuso de la última gran chance al minuto 88, pero su disparo fue bloqueado dentro del área.

Millonarios hizo casi todo para ganar menos lo más importante: marcar. Esa falta de contundencia terminó costándole dos puntos en casa ante un rival directo, en un grupo donde cada detalle puede definir la clasificación.