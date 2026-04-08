Millonarios tomaría difícil decisión con varios jugadores tras perder en Copa Sudamericana

Cuando todo parecía que el panorama para Millonarios iba a empezar a mejorar, su nivel volvió a decaer en la competencia local y, lamentablemente, los resultados se vieron reflejados en la competencia internacional cuando cayeron en su anhelado debut.

'Millos' completó tres partidos consecutivos sin ganar, pero la "gota que derramó el vaso" para los hinchas fue la derrota 2-0 frente a O'Higgins, un duelo en donde se vieron varias falencias dentro del campo de juego por parte de futbolistas en específico, de los cuales ya se está empezando a pedir su salida.

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Hinchas se desquitan con los jugadores de Millonarios tras perder en Sudamericana

Millonarios arribó a suelo chileno con la ilusión de llevarse un marcador favorable ante un equipo de bajo perfil como lo es O'Higgins, pero recibieron un golpe de realidad bastante contundente al caer por un marcador de 2-0.

El equipo de Fabián Bustos no pudo concretar la idea de juego que habían estado trabajando, terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Jorge Arias y el resultado también provocó frustración en Radamel Falcao, quien debutó de manera oficial en la Copa Sudamericana con un resultado negativo.

Al enojo del goleador se sumó también la de varios hinchas del club que expresaron su descontento a través de las redes sociales, pero en especial con situaciones puntuales que se vivieron dentro del campo de juego con algunos jugadores.

Nombres como el de Mackalister Silva, Andrés Llinás y Mateo García fueron los que más retumbaron en los comentarios negativos tras el bajo rendimiento de Millonarios enfrentando a O'Higgins.

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Declaraciones de Fabián Bustos tras la derrota con O'Higgins

“Hay agarre, Castillo tiene a Llinás agarrado de la cintura y lo tira hacia atrás”, afirmó Bustos, visiblemente inconforme con la decisión arbitral de validar la anotación.

El estratega profundizó en la acción y explicó cómo, a su juicio, el contacto incidió directamente en el desarrollo de la jugada. “Poco o mucho, no sabemos la fuerza, la intensidad, pero Llinás queda volteado y el delantero cabecea solo”, agregó.

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Falcao fue critico con el rendimiento de Millonarios en Copa Sudamericana

Como era de esperarse, el delantero de 40 años se robó todas las miradas al ingresar al terreno de juego, pero también las cámaras y micrófonos al momento de hablar sobre el pésimo partido que jugó Millonarios y los errores que supuestamente ya habían trabajado, pero que al final les terminaron costando la victoria o por lo menos el empate.

"Lo teníamos bien analizado, nos vamos con ese mal sabor porque sucedieron cosas que ya sabemos que ellos realizaban habitualmente. Nos equivocamos, ellos fueron efectivos. Después con la expulsión se nos complicó".

"Tenemos que hacer autocrítica, mejorar muchas cosas y sobretodo cuando no se evitan cosas que ya sabemos que el rival realiza. Puertas adentro tenemos que mejorar porque esto recién empieza. Estamos a tiempo de corregir".