Colombia cuenta con ventaja en la Liga de Naciones: dato le da la mano vs Venezuela

Se viene una nueva fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol en busca de sellar la clasificación para el Mundial de Brasil en 2027. Un vibrante partido entre Colombia y Venezuela que espera dar de qué hablar en busca de sumar unidades claves para asegurar el boleto mundialista de manera prematura.

Para este compromiso, la Selección Colombia citó a una nómina recurrente sin mayores novedades y, todavía, sin la presencia de Catalina Usme que no ha vuelto a ser tenida en cuenta por Ángelo Marsiglia en las listas oficiales de la Liga de Naciones.

Tras descansar en la fecha pasada, Venezuela, Argentina y Chile aprovecharon la jornada libre de Colombia y tomaron la parte alta de la tabla de posiciones. En estos momentos, Ángelo Marsiglia y sus dirigidas están en la cuarta casilla en zona de repechaje mundialista. Sin embargo, esta triple fecha podría ser esencial para las colombianas.

EL HISTORIAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA CONTRA VENEZUELA EN TODAS LAS COMPETENCIAS

Esta será la primera vez que Colombia se enfrente a Venezuela en la Liga de Naciones. No obstante, no es la única vez que se han tenido que ver las caras. De hecho, este juego se ha repetido en varias ocasiones, y con registros muy favorables para el seleccionado cafetero que espera repetir las buenas sensaciones y sumar de a tres.

Colombia y Venezuela se han visto las caras en amistosos, Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Juegos ODESUR y en la Copa América. Ahora será la primera oportunidad que se medirán en la Liga de Naciones en busca de sellar la clasificación para el Mundial.

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Los registros hasta la fecha ilusionan bastante a Colombia con solo una derrota, tres empates y 15 victorias cafeteras. Además, la diferencia goleadora es sumamente positiva con 49 goles a favor y nueve en contra desde que jugaron el primer partido en 1998.

Así las cosas, este es el historial completo de Colombia vs Venezuela en todas las competencias disputadas hasta la fecha:

2 de marzo de 1998 | Campeonato Sudamericano

Colombia 4-1 Venezuela

11 de abril de 2003 | Campeonato Sudamericano

Colombia 8-0 Venezuela

13 de agosto de 2005 | Juegos Bolivarianos

Colombia 3-1 Venezuela

19 de noviembre de 2009 | Juegos Bolivarianos

Colombia 2-0 Venezuela

9 de noviembre de 2010 | Copa América

Colombia 5-0 Venezuela

8 de marzo de 2014 | Juegos Suramericanos

Colombia 0-1 Venezuela

15 de septiembre de 2014 | Copa América

Colombia 4-0 Venezuela

25 de noviembre de 2014 | Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia 1-0 Venezuela

17 de marzo de 2015 | Amistoso

Colombia 2-0 Venezuela

19 de marzo de 2015 | Amistoso

Colombia 3-1 Venezuela

25 de mayo de 2016 | Amistoso

Venezuela 0-2 Colombia

27 de mayo de 2016 | Amistoso

Venezuela 0-1 Colombia

23 de noviembre de 2017 | Amistoso

Colombia 2-0 Venezuela

27 de noviembre de 2017 | Amistoso

Venezuela 0-1 Colombia

21 de julio de 2018 | Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia 3-2 Venezuela

9 de abril de 2022 | Amistoso

Colombia 2-2 Venezuela

12 de abril de 2022 | Amistoso

Colombia 0-0 Venezuela

30 de mayo de 2024 | Amistoso

Venezuela 0-2 Colombia

2 de junio de 2024 | Amistoso

Venezuela 0-3 Colombia

16 de julio de 2025 | Copa América 2025

Venezuela 0-0 Colombia

COLOMBIA Y LA TRIPLE FECHA DE LA LIGA DE NACIONES

Después de este partido contra la selección de Venezuela, el cuadro cafetero tendrá que medirse con Chile en la ciudad de Cali en donde esperan lograr seis unidades en condición de local para llegar a la parte alta de la clasificación. Esto será esencial, dado que, en esta triple fecha, el seleccionado colombiano se cita con tres rivales directos.

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Por su parte, cerrará la triple fecha el 18 de abril cuando visiten a la selección de Argentina. Venezuela y las argentinas están en la parte alta compartiendo liderato y con clasificación directa al Mundial. Además, Chile es tercera y está en una zona de repesca mundialista igual que Colombia.