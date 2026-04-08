Jhon Jáder Durán recibió el primer golpe en Rusia: mala noticia pensando en el Mundial

Desde hace un año se está hablando bastante de Jhon Jáder Durán que poco o nada alcanza a durar en los clubes de Europa por los que ha pasado, además de un supuesto problema interno en la Selección Colombia con Néstor Lorenzo y con James Rodríguez. Los mismos actores que estarían implicados han negado cualquier pelea.

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La ausencia de Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia pasa porque no ha tenido la regularidad deseada en equipos. Estuvo en Aston Villa durando poco en Inglaterra, pasó a Al Nassr de Arabia Saudita, luego regresó a Europa con el Fenerbahce y ahora está en el Zenit en condición de cedido.

Sus números no le han dado la mano para pensar en regresar a la Selección Colombia con apenas dos goles anotados, en sus siete apariciones, cuatro de ellos como inicialista. No obstante, en la Copa de Rusia recibió un duro golpe con el Zenit de San Petersburgo.

ZENIT DE JHON DURÁN ELIMINADO EN LA COPA DE RUSIA

Por las semifinales de la Copa de Rusia, Zenit de San Petersburgo tuvo que enfrentar al Spartak de Moscú en un vibrante encuentro en el que se esperaba que Jhon Jáder Durán pudiera cambiar la tónica del compromiso y darle la clasificación a la final al cuadro azul y blanco.

Serguéi Semak le dio poco más de sesenta minutos al colombiano que no pudo romper los ceros en el tiempo en el que estuvo. Sin Jhon Jáder Durán en cancha, la situación no cambió en el compromiso. Fue un gris empate sin goles entre el Zenit y el Spartak de Moscú en el que definieron por la vía de los lanzamientos desde el punto penal.

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Infortunadamente para el Zenit perdieron a un delantero especialista en los penales, y que ya ha dejado su sello marcando en dos oportunidades desde el punto blanco. Spartak de Moscú se llevó la victoria en los lanzamientos con un certero 7-6 que significó el golpetazo para Jhon Jáder Durán y para su equipo.

Estar jugando y ganar algún título siendo protagonista sería vital para que el delantero colombiano empiece a ganar la confianza nuevamente de la Selección Colombia y de Néstor Lorenzo para el Mundial.

DUELO DE TITANES COLOMBIANOS EN LA PRÓXIMA FECHA EN RUSIA

En la próxima fecha de la Liga de Rusia, Zenit de San Petersburgo con Jhon Jáder Durán espera dar un golpetazo nada más ni nada menos que al Krasnodar de Jhon Córdoba. El equipo de Córdoba está en la parte alta sacando una mínima ventaja de un punto.

Con lo parejo que está la Liga de Rusia, una victoria del Krasnodar podría ser otro golpetazo para el delantero colombiano con pasado en Aston Villa y que pertenece al Al Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo, las realidades son muy distintas, dado que, Jhon Córdoba, goleador de Rusia parece tener asegurada su lugar en la Selección Colombia, mientras que el del Zenit no tendría eso garantizado.

LOS SIETE PARTIDOS QUE TENDRÁ JHON JÁDER DURÁN PARA CONVENCER A NÉSTOR LORENZO

De aquí a junio antes del Mundial, Jhon Jáder Durán tendrá que afianzarse como goleador y sumar minutos ideales para volver a la Selección Colombia. Solo le queda pelear por la Liga de Rusia después de la eliminación en la copa rusa.

Tendrá un maratón de abril a junio con dos meses ideales para poder convencer a Néstor Lorenzo. El primer reto será contra el Krasnodar en condición de local. Tendrá dos juegos de visitante contra el Dynamo Majachkala y Lokomotiv de Moscú. Recibirá al Ajmat, visitará al CSKA de Moscú, volverá a casa con el Sochi y finalizará por fuera contra el Rostov.

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Son siete partidos para poder superar al Krasnodar y gritar campeón por primera vez desde que llegó a Europa y también serán siete encuentros para decir presente en la lista de convocados, puesto que Néstor Lorenzo dejó la puerta abierta para su vuelta.