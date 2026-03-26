Millonarios tomaría drástica decisión con Cabezas Hurtado

Millonarios sigue dando de qué hablar en el primer semestre de la temporada 2026, todo gracias a los buenos resultados que han venido obteniendo de la mano de Fabián Bustos y que se han visto replicados a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, Michaloutsos y Bustos todavía siguen ultimando detalles en cuanto a la conformación de la plantilla de jugadores, en donde se estaría hablando sobre una posible renovación de Mackalister Silva, pero de igual manera la salida de Jorge Cabezas Hurtado.

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Hurtado tendría los días contados en Millonarios

El proyecto deportivo que han instaurado los argentinos en Millonarios ha rendido frutos, se encuentran parcialmente dentro de los ocho mejores equipos de la Liga Betplay y en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El objetivo es claro, quedar campeón de la liga local y llevar a cabo una destacada participación en la Copa Sudamericana, ello con el fin de sumar reconocimiento deportivo, pero de igual manera ingresos económicos por los premios.

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Para ello se empieza a trabajar en el fortalecimiento de la nómina, en donde se espera seguir contando con Radamel Falcao en caso de avanzar a la siguiente instancia de la Sudamericana, de otro referente como Mackalister Silva, pero también empezar a liberar cupos.

Jorge Cabezas Hurtado sería uno de los primeros en partir del equipo tras un bajo rendimiento en la presente temporada y no haber logrado reportarse con gol desde que arribó a inicios de 2025.

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¿Cómo le ha ido a Cabezas Hurtado con Millonarios?

El delantero de 22 años arribó a inicios de la temporada 2025 al club 'embajador' tras su paso por el fútbol de Grecia y desde entonces ha logrado disputar 21 partidos, más de 1.000 minutos dentro del terreno de juego en donde no se ha podido reportar con goles o asistencias, hasta el momento.