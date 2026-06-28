Millonarios va por exdelantero de Santa Fe

Millonarios ya volvió a entrenar y en medio de la pretemporada comandada por Fabián Bustos se están llevando a cabo varios movimientos en el mercado de fichajes con el fin de alcanzar los objetivos que se habían planeado desde el arranque de la temporada cuando el argentino asumió el cargo.

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Bustos finalmente tiene la oportunidad de conformar el equipo que más se asemeje a su idea de juego y necesidades, por lo que ya tomó la decisión de despedirse de algunos futbolistas que no se acoplaban a ello y de empezar negociaciones con aquellos jugadores que realmente le podrán aportar al equipo, tal como es el caso de Francisco Chaverra.

Millonarios adelanta gestiones para fichar a Francisco Chaverra

Fabián Bustos comenzó sus respectivos trabajos de reestructuración de cara al semestre de clausura dando de baja a Álex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Nicolás Giraldo y el portero, Diego Novoa, cuatro bajas significativas que a final de cuentas le terminaron agradando a los fanáticos, aunque todavía hace falta el más polémico.

Bustos y Michaloutsos siguen trabajando en la base de futbolistas con los que quieren continuar y en donde Juan Carlos Pereira y Guillermo de Amores ya no estaría tampoco en los planes.

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Sin embargo, por el momento no se han hecho fichajes de manera oficial, pero uno de los jugadores que más querría Millonarios es el extremo de Medellín y antigua figura de Santa Fe, Francisco Chaverra, quien se convirtió en pieza clave de Alejandro Restrepo y en su momento de Pablo Peirano.

Chaverra cuenta con contrato vigente hasta la temporada 2027, pero según se dio a conocer, el cuadro 'embajador' buscaría una compra definitiva por sus derechos deportivos, una negociación que podría ser alta, pero que llegaría a valer completamente la pena si se evalúa el rendimiento del delantero.

Millonarios confirmó partido internacional

En medio de la celebración, Millonarios anunció que el próximo 18 de julio de 2026 disputará un partido amistoso para festejar el aniversario número 80.

Según se informó, el cuadro embajador se medirá con Colo Colo de Chile en duelo que tendrá sede en el estadio El Campín de Bogotá.

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Guillermo de Amores no quiere salir de Millonarios

Guillermo de Amores era uno de los hombres que más se esperaba saliera tras sus lesiones, escasas participaciones y en ocasiones vergonzosas, pero este proceso se habría retrasado y complicado, ya que el uruguayo no estaría dispuesto a dar un paso al costado.

Según reveló el periodista, Cesar Augusto Londoño, el portero exige el cumplimiento de su contrato que va hasta 2027 y el cupo de extranjero que quiere liberar Millonarios para contratar un arquero de talla internacional seguiría ocupado.