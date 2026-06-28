James Rodríguez sumó nuevo récord con la Selección Colombia

Terminó la fase de grupos de la Copa Mundial con las 32 mejores selecciones clasificadas a los 16avos. de final, instancia en la que justamente la Selección Colombia logró escribir su nombre con protagonismo de un hombre que ya ha brillado con la 'tricolor' en tres oportunidades mundialistas.

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El nombre de James Rodríguez sigue escribiéndose con letras doradas en la historia del fútbol colombiano, en esta ocasión al disputar su partido número 11 en la máxima cita del fútbol, convirtiéndose en el jugador colombiano con más presencias en los Mundiales.

James Rodríguez se roba el protagonismo en el Mundial

El compromiso frente a la Selección de Portugal en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami no solamente se convirtió en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, sino que también trajo consigo un resultado especial para James Rodríguez.

Ambas escuadras dejaron todo dentro del terreno de juego, pero al final se terminaron repartiendo los puntos con un empate sin goles, lo que trajo consigo la clasificación de Colombia en la primera casilla del grupo y también un importante récord para James Rodríguez.

Como es común en el estratega argentino, Néstor Lorenzo, el capitán de la selección saltó al terreno de juego como titular y junto con ello se convirtió en jugador colombiano con más partidos disputados en el equipo nacional.

El jugador de 34 años inició su recorrido en la edición 2014 y con el pasar de los partidos logró finalmente dejar atrás una marca que durante casi tres décadas compartieron dos leyendas nacionales: Carlos 'El Pibe' Valderrama y Freddy Rincón, ambos con diez encuentros.

Estos son los 10 partidos de James con Colombia en un Mundial

Su recorrido mundialista comenzó en Brasil 2014, torneo en el que se convirtió en la gran figura de la Selección Colombia disputando cinco partidos frente a Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil, además de conquistar la Bota de Oro como máximo goleador del campeonato con seis anotaciones.

Cuatro años después volvió a representar al país en Rusia 2018, donde sumó tres apariciones frente a Japón, Polonia y Senegal. Aunque una lesión le impidió disputar el encuentro de los octavos de final contra Inglaterra, volvió a demostrar que era el principal referente del equipo nacional.

En el Mundial de 2026, James ha mantenido su protagonismo. Participó en los encuentros frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, llegando a las once presentaciones que le permiten quedarse en solitario con el récord de partidos disputados por un colombiano en las Copas del Mundo.

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¿Dónde ver Colombia vs Ghana?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Ghana el viernes 3 de julio se disputará sobre las 20:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.