Millonarios vendió 90% del pase de su delantero a club argentino

La temporada 2026 para Millonarios no arrancó como se esperaba y con el pasar de los partidos fue decepcionando cada vez más a la hinchada, pero provocando también cambios estructurales en el equipo, comenzando con el banquillo técnico, en donde salió Hernán Torres para darle paso a Fabián Bustos y ahora se avecinarían cambios en la plantilla de jugadores.

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El cuadro 'embajador' ahora tendrá que trabajar en una exhaustiva reestructuración, tal como lo dio a conocer el propio estratega argentino una vez quedaron eliminados de la Copa Sudamericana y junto con ello se esperaba ver el regreso de un delantero que brilló en Argentina, Jhon Emerson Córdoba, pero al cual no dejarían ir.

Jhon Córdoba se quedaría en Argentina

Fabián Bustos confirmó que se quedaría en Millonarios porque confía en el proceso y en el proyecto del club, además de tener la potestad para trabajar en el mercado de fichajes acorde a sus necesidades.

Por el momento no se han hecho oficiales movimientos en cuanto a salidas o nuevos fichajes, pero lo que en un principio si se tenía casi seguro era el regreso de un importante delantero que le hubiera servido bastante al estratega argentino, Jhon Emerson Córdoba.

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El extremo pereirano de 25 años se encuentra jugando en este momento en el fútbol de Argentina con la camiseta de Instituto, pero su contrato termina justamente el 30 de junio y la escuadra comandada por Diego Flores no lo quiere dejar ir.

Córdoba llegó a Instituto con opción de compra, pero esta estaría sobrepasando las expectativas económicas del conjunto argentino, por lo que se habría llevado a cabo una nueva oferta por el 90% de los derechos deportivos del atacante.

¿Cómo le fue a Jhon Córdoba con Insituto?

Tras su llegada a la primera división del fútbol de Argentina, Córdoba logró destacar y robarse un puesto en la titular de Diego Flores, habiendo logrado sumar 23 partidos, 1.497 minutos en el terreno en donde tuvo la oportunidad de anotar tres goles.

Millonarios también vendería a Samuel Martín a Brasil

El joven futbolista de tan solo 20 años se formó en la cantera del club y debutó de manera oficial en la temporada 2025, habiendo obtenido buenos números y partidos, pero todavía le haría falta el "centavo para el peso" para quedarse en Millonarios, por lo que se le estaría buscando la salida rumbo al fútbol de Brasil, donde ya hay dos ofertas sobre la mesa, una en condición de préstamo y otra por venta completa.