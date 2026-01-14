Millonarios sigue en pretemporada de cara a lo que será el 2026 y ahora, el cuadro dirigido por Hernán Torres se prepara para lo que será un nuevo compromiso amistoso en donde se medirá ante Boca Juniors en La Bombonera.

Vale la pena mencionar que el cuadro bogotano se enfrentó en días pasados a River Plate en un compromiso disputado en Uruguay y que finalizó con un marcador a favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

El equipo embajador buscará aprovechar el duelo para medirse ante un rival de jerarquía, probar variantes y consolidar su idea de juego frente a su gente, mientras que el conjunto xeneize asumirá el compromiso como una oportunidad para ajustar piezas, dar rodaje a su plantel y mantener la intensidad competitiva que exige su historia.

Más allá del carácter amistoso, el encuentro promete buen ritmo, emoción y un ambiente especial, con dos camisetas tradicionales del fútbol sudamericano cara a cara.

Hora y Canal para ver Millonarios vs Boca Juniors

El compromiso entre Millonarios y Boca Juniors en homenaje a Miguel Ángel Russo se disputará desde las 5:00 de la tarde de este miércoles 14 de enero y s epodrá ver por Disney+.