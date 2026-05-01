Millonarios y América, en la pelea: así va la tabla de la Sudamericana y sus opciones de clasificar

La Copa Sudamericana comienza a tomar forma tras disputarse las tres primeras jornadas de la fase de grupos, dejando varios líderes sólidos y zonas donde la paridad marca el pulso de la competencia. Equipos como São Paulo, Botafogo y River Plate han mostrado jerarquía, posicionándose en la parte alta de sus respectivos grupos con siete puntos, aunque sin lograr aún despegarse definitivamente de sus perseguidores.
América y Millonarios conplican sus opciones de avanzar de ronda en la Copa Sudamerciana
Uno de los grupos más llamativos es el C, donde O’Higgins aparece con ocho unidades, superando incluso al conjunto brasileño, mientras que Millonarios se mantiene en la pelea con cuatro puntos, obligado a reaccionar en la segunda vuelta. En contraste, Boston River prácticamente se despide tras no sumar.
La lucha también es intensa en el Grupo G, donde Vasco da Gama, Audax Italiano y Olimpia comparten el liderato con cuatro puntos, reflejando una de las zonas más equilibradas del torneo. Cada detalle, incluso la diferencia de gol, podría ser determinante.
Duro panorama para los dos equipos colombianos en la Sudamericana: son terceros de sus grupo
En otros sectores, como el Grupo E, Botafogo lidera con autoridad, pero Caracas y Racing aún tienen opciones claras de pelear el primer lugar. Mientras tanto, en el Grupo F, Torque sorprende como líder con ocho puntos, dejando atrás a un irregular Grêmio.
Con tres fechas por delante, el margen de error se reduce y cada partido se convierte en una final. Los favoritos buscan consolidarse, mientras otros equipos intentan dar el golpe para meterse en la siguiente ronda, en un torneo que sigue abierto y cargado de emoción.
Millonarios y América de Cali afrontan un cierre decisivo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con panoramas distintos pero aún con opciones intactas. El equipo embajador, tercero en su zona con cuatro puntos, está obligado a sumar al menos dos victorias en los tres partidos restantes y esperar un tropiezo de los líderes para pelear el primer lugar. La irregularidad le ha pasado factura, pero depende en gran medida de su capacidad para hacerse fuerte como local.
Por su parte, América también navega en la zona media de su grupo y necesita un cierre casi perfecto. Los escarlatas deben apuntar a siete o nueve puntos para aspirar a la cima, con duelos directos que marcarán su destino. La diferencia de gol podría ser clave.
Grupo A (PJ y puntos)
Macará: 3 PJ – 7 pts
Tigre: 3 PJ – 4 pts
América: 3 PJ – 4 pts
Alianza Atlético: 3 PJ – 1 pt
Grupo B
Cienciano: 3 PJ – 7 pts
Juventud: 3 PJ – 4 pts
Puerto Cabello: 3 PJ – 3 pts
Atlético Mineiro: 3 PJ – 3 pts
Grupo C
São Paulo: 3 PJ – 7 pts
O’Higgins: 3 PJ – 6 pts
Millonarios: 3 PJ – 4 pts
Boston River: 3 PJ – 0 pts
Grupo D
San Lorenzo: 3 PJ – 6 pts
Deportivo Cuenca: 3 PJ – 4 pts
Deportivo Riestra: 3 PJ – 3 pts
Santos: 3 PJ – 2 pts
Grupo E
Botafogo: 3 PJ – 7 pts
Caracas: 3 PJ – 6 pts
Racing: 3 PJ – 4 pts
Independiente: 3 PJ – 0 pts
Grupo F
Torque: 3 PJ – 8 pts
Grêmio: 3 PJ – 4 pts
Deportivo Riestra: 3 PJ – 4 pts
Palestino: 3 PJ – 2 pts
Grupo G
Vasco da Gama: 3 PJ – 4 pts
Audax Italiano: 3 PJ – 4 pts
Olimpia: 3 PJ – 4 pts
Barracas Central: 3 PJ – 3 pts
Grupo H
River Plate: 3 PJ – 7 pts
Carabobo: 3 PJ – 8 pts
Bragantino: 3 PJ – 3 pts
Blooming: 3 PJ – 1 pt