Millonarios se desarma y esta es la posición que busca en el segundo semestre

Con la llegada de Ariel Michaloutsos como director deportivo de Millonarios, el club cambió la cara con fichajes importantes en todas sus líneas. La única que no reforzó fue la portería apostándole a la continuidad de Diego Novoa y de Guillermo de Amores. La única salida en ese puesto fue la de Iván Arboleda.

Por su parte, en las demás líneas, Millonarios se armó con importantes nombres como Rodrigo Ureña, Rodrigo Contreras, el regreso de Radamel Falcao García, Mateo García en el mediocampo, Sebastián Valencia como solución en la banda izquierda y Édgar Elizalde entre varias dudas, pero acomodado en ese sistema de tres centrales junto con Jorge Arias y Andrés Llinás.

Los resultados han dejado a Millonarios en la décima casilla con 22 unidades con tres partidos para intentar lograr la clasificación. Un calendario complejo frente a América, Deportes Tolima y Alianza Valledupar dos de ellos de visitante y solo uno de local. Además, la Copa Sudamericana en la que empezaron mal.

Con todo esto, Millonarios ya estaría pensando en pasar la página y cambiar algunos nombres de la nómina para reemplazarlos por otros. Una necesidad urgente en una posición concreta que ha perdido mucho la confianza del cuerpo técnico.

LOS DOS PORTEROS DE MILLONARIOS NO SEGUIRÍAN

Entre todas las posiciones que Millonarios tiene en este momento hay una en concreto que ha perdido mucha credibilidad por parte del cuerpo técnico de Millonarios comandado por el argentino Fabián Bustos. Se trata nada más ni nada menos que del arquero.

Y es que, en las redes sociales de la cuenta partidaria, NotiMillos en X, afirman que ni Diego Novoa ni Guillermo de Amores seguirán en el club en junio de 2026 para afrontar el segundo semestre. El caso de Novoa es más sencillo, dado que termina contrato el 30 de junio.

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Diego Novoa se ha quedado con el arco, pero todavía ha quedado a deber en la posición. Juega porque Guillermo de Amores está más relegado, pero, sin duda alguna, los dos son resistidos por la hinchada y el rendimiento tampoco los ayuda. En el caso del uruguayo, las lesiones también lo han mermado.

Bajo ese panorama, Millonarios buscaría en el segundo semestre dos arqueros para poder cubrir las posiciones que seguramente dejarán Diego Novoa y Guillermo de Amores a partir de junio de 2026. Habrá que esperar las decisiones oficiales cuando termine el primer torneo.

LA SANCIÓN A DIEGO NOVOA DE LA DIMAYOR QUE COMPLICA A MILLONARIOS

Infortunadamente para Millonarios, Diego Novoa recibió una dura sanción por parte de la Dimayor por las presuntas agresiones que hubo en el partido entre Boyacá Chicó vs Millonarios. En aquel encuentro, los bogotanos cayeron en Tunja, y posterior al encuentro, Jacobo Pimentel acusó que el arquero ex América lo habría agredido.

Este lunes 13 de abril, el Comité Disciplinario de la Dimayor emitió una nueva resolución indicando una dura sanción para Diego Novoa que, inicialmente, deberá cumplir con una penalización de seis partidos. No podrá disputar los juegos ante América de Cali, Deportes Tolima, Alianza Valledupar y si se meten a Play-Offs, los tres encuentros siguientes.

En ese orden de ideas, por ahora, Guillermo de Amores tomará el lugar de Diego Novoa durante estos seis partidos. Podría ser un aliciente para que el uruguayo regrese a su mejor nivel y pueda cambiar las críticas por elogios.

SALIR DE GUILLERMO DE AMORES SERÍA MÁS DIFÍCIL PARA MILLONARIOS

Diego Novoa quedó casi sentenciado con esa sanción que recibió por parte del Comité Disciplinario. Se perdería casi todo lo que queda de la Liga BetPlay en su primer semestre, al menos de que llegue a una final. El contrato termina en junio de 2026 y no hay intereses de renovarle su vínculo contractual.

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Por su parte, Guillermo de Amores espera ganar confianza en estos últimos partidos que le quedan con Millonarios. Sin embargo, su salida es un poco más complicada porque el uruguayo todavía tiene contrato con el club hasta el segundo semestre de 2027.

Millonarios tendrá que negociar la rescisión del contrato de Guillermo de Amores para poder salir del charrúa que no entra en los planes de Fabián Bustos en el segundo semestre. Habrá que esperar qué decisiones tomará finalmente dependiendo de estos seis encuentros que deberá atajar el ex Deportivo Cali.