Minnesota United tomó decisión con James Rodríguez en plena pretemporada

James Rodríguez ya definió su futuro en la temporada 2026 al ser confirmado como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS.

Después de recibir el respectivo permiso de trabajo, el mediocampista colombiano se sumó a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del director técnico Cameron Knowles.

Primera decisión del Minnesota United con James

Sin embargo, el Minnesota United ha tomado la decisión de no utilizar a James en los primeros compromisos amistosos y más bien enfocar los trabajos en el aspecto físico del mediocampista y en su adaptación al equipo.

Este sábado 14 de febrero, James no hizo parte del plantel que enfrentó a Charlotte Football Club en el último partido de preparación válido por el Coachella Valley Invitational.

Sin el colombiano, Minnesota United cayó 1-2, mientras que James compartió con los aficionados colombianos y de los 'The Loons'.

¿Cuándo debutaría James con el Minnesota United?

Teniendo en cuenta que la pretemporada en la MLS está en su recta final, se espera que James Rodríguez siga sumando entrenamientos y sume sus primeros minutos en la competencia oficial de la temporada regular.

Según el calendario, el Minnesota United debutará en la fase regular de la MLS el próximo 21 de febrero en condición de visita frente al Austin FC.