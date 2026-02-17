Morelos estalló contra Cali: "el que llora es porque tiene miedo"

Deportivo Cali sorprendió en la Liga Betplay al vencer a Atlético Nacional, uno de los equipos mejor posicionados en el torneo local tras haber mantenido un invicto de tres victorias consecutivas. El cuadro 'azucarero' hizo respetar su condición de local y se impuso por la mínima diferencia, dándole un respiro a Alberto Gamero, quien no venía con buenos resultados.

El 'verde paisa', a pesar de haber sido principal protagonista y dominar la mayor parte del partido la posesión del balón, no pudo vulnerar el arco de Pedro Gallese, quien incluso salió como figura del encuentro. Alfredo Morelos salió bastante frustrado con el resultado y porque fue juzgado por una supuesta expulsión de la que se salvó.

Lea también Pedro Gallese fue ofrecido a un grande de la Liga BetPlay antes de firmar con Cali

Morelos se salvó de la expulsión y estalló contra Cali

El 'verde paisa' llegaba como principal candidato a llevarse el triunfo a pesar de auspiciar como visitante tras sus tres victorias consecutivas. Sin embargo, fue el cuadro 'azucarero' el que terminó sorprendiendo, hizo respetar su casa y se impuso por la mínima diferencia ante Nacional, un resultado importante para Alberto Gamero, quien estaba "contra las cuerdas" y se hablaba de una posible salida del cargo.

Cali sumó tres puntos gracias a la anotación de Dinenno, se afianzó dentro de los ocho mejores de la tabla de posiciones con 10 unidades en la sexta casilla y envió a Diego Arias rumbo a Medellín con las manos vacías.

Nacional sufrió un duro golpe de realidad en la liga local y uno de los más afectados fue Morelos, quien salió bastante "picado" del partido, en especial porque le consultaron por una supuesta expulsión de la que se salvó tras un encontrón con José Caldera, al cual respondió de manera bastante contundente y usando al VAR como apoyo para respaldar su argumento.

"A mí me pegan, yo pego, eso hace parte. Aquí nadie llora, el que llora es porque tiene miedo; si hubiera sido expulsión, para eso está el VAR. Seguir creciendo, vamos para adelante".

En otras noticias: El Cali de Gamero jugó mejor

Próximo partido de Nacional en la Liga Betplay

Luego de haber perdido su sólido invicto contra Deportivo Cali en el primer partido como visitante en esta edición de la Liga Betplay, seguirá jugando afuera de Medellín y lo hará justamente al enfrentar en el marco de la fecha 8 a Atlético Bucaramanga el sábado 21 de febrero sobre las 16:10 hora local.