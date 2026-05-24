Mourinho apareció en la final alemana y crecen rumores sobre Olisé y el Real Madrid

José Mourinho volvió a convertirse en protagonista del mercado europeo luego de aparecer este sábado en la final de la DFB-Pokal entre Bayern Múnich y Stuttgart, disputada en el estadio Olímpico de Berlín. Harry Kane fue figura con triplete y Lusi Díaz fue titular y autor de una asistencia.

Mourinho, en la final de la Copa de Alemania

La presencia del técnico portugués, señalado desde hace meses como uno de los principales candidatos para dirigir al Real Madrid, generó una ola inmediata de especulaciones en Alemania, España y el viejo continente.

El conjunto bávaro terminó levantando el título tras imponerse con autoridad 3-0 gracias a una brillante actuación de Harry Kane, autor de los tres goles de la final. Sin embargo, gran parte de la atención mediática terminó centrada en Mourinho, quien fue captado siguiendo atentamente el compromiso desde uno de los palcos del escenario berlinés.

Rápidamente comenzaron a surgir rumores sobre el verdadero motivo de su viaje. En Alemania aseguraban que el entrenador portugués había acudido para observar de cerca a Michael Olise, extremo francés que ha brillado esta temporada con el Bayern y que aparece en la órbita del Real Madrid para el próximo mercado de fichajes.

Las versiones tomaron fuerza debido a la insistencia de Florentino Pérez por reforzar el frente ofensivo madridista y a las recientes declaraciones de Mourinho, quien reconoció contactos indirectos con el club español. “No he hablado con Florentino Pérez, pero mi representante sí tiene contactos con el club”, afirmó recientemente el entrenador portugués.

Mensaje del Bayern a Mourinho por Michael Olisé

Tras la final, el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, fue consultado sobre la presencia del técnico luso y respondió con contundencia ante las especulaciones relacionadas con Olise. “Puede mirar a Olise con cinco ojos si quiere, pero no va a servir para nada. Se va a quedar, no está en venta y Mourinho podría haberse ahorrado el viaje desde Madrid”, declaró el dirigente bávaro.

Sin embargo, desde el entorno del entrenador aseguran que la visita no tuvo ninguna relación con el mercado de fichajes. Según versiones cercanas a Mourinho, el portugués acudió invitado por Adidas, marca con la que mantiene compromisos comerciales y publicitarios, y el viaje estaba programado desde hace varios días.

Pese a ello, la presencia del técnico en Alemania vuelve a alimentar los rumores sobre su futuro y su posible regreso al banquillo del Real Madrid para la próxima temporada.